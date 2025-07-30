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Прогнозы Польши о войне и удар РФ по Сумам — эфир Вечір.LIVE

Прогнозы Польши о войне и удар РФ по Сумам — эфир Вечір.LIVE

30 июля 2025 г. 17:50

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17:50 Прогнозы Польши о войне и удар РФ по Сумам — эфир Вечір.LIVE

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о приближении временного "перемирия" между Украиной и Россией. Однако по его словам, это не меняет ситуацию с безопасностью для Польши.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 30 июля.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • израильский журналист Сергей Ауслендер;
  • эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • журналист, автор YouTube-канала "ЗупиниЛося" Константин Андриюк;
  • эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Дональд Туск заявил, что вероятность временного прекращения российско-украинской войны в ближайшее время высока;
  • Российские войска снова нанесли удар по зданию Сумской ОГА, в результате атаки в центре Сум есть пострадавшие среди мирного населения;
  • ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многолетнем судебном процессе против экс-владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - на многомиллиардную сумму.

Напомним, что российские войска 30 июля снова ударили по зданию Сумской областной военной администрации.

Также 30 июля российские оккупанты атаковали Харьковскую область — повреждено складское здание гражданского предприятия, пострадали работники.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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