Прогнози Польщі щодо війни та удар РФ по Сумах — ефір Вечір.LIVE

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наближення тимчасового "перемир'я" між Україною та Росією. Однак за його словами, це не змінює безпекової ситуації для Польщі.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 30 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;

експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;

народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк;

експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

Дональд Туск заявив, що ймовірність тимчасового припинення російсько-української війни найближчим часом є високою;

Російські війська знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, внаслідок атаки в центрі Сум є постраждалі серед мирного населення;

ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу у багаторічному судовому процесі проти ексвласників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — на багатомільярдну суму.

Нагадаємо, що російські війська 30 липня знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

Також 30 липня російські окупанти атакували Харківську область — пошкоджено складську будівлю цивільного підприємства, постраждали працівники.