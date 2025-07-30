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Прогнози Польщі щодо війни та удар РФ по Сумах — ефір Вечір.LIVE

Прогнози Польщі щодо війни та удар РФ по Сумах — ефір Вечір.LIVE

30 липня 2025 р. 17:50

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19:00 Транспортний колапс у столиці — ефір Київського часу

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17:50 Прогнози Польщі щодо війни та удар РФ по Сумах — ефір Вечір.LIVE

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13:10 Трамп дозволить залишитися біженцям з України — ефір День.LIVE

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08:00 Ультиматум Трампа та зміцнення ППО України — ефір Ранок.LIVE

29 липня 2025
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20:31 Куди зник Віталій Кім та як живе Миколаїв — ексклюзивне інтерв'ю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про наближення тимчасового "перемир'я" між Україною та Росією. Однак за його словами, це не змінює безпекової ситуації для Польщі.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 30 липня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер;
  • експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов;
  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • журналіст, автор YouTube-каналу "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк;
  • експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Дональд Туск заявив, що ймовірність тимчасового припинення російсько-української війни найближчим часом є високою;
  • Російські війська знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, внаслідок атаки в центрі Сум є постраждалі серед мирного населення;
  • ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу у багаторічному судовому процесі проти ексвласників — Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова — на багатомільярдну суму.

Нагадаємо, що російські війська 30 липня знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

Також 30 липня російські окупанти атакували Харківську область — пошкоджено складську будівлю цивільного підприємства, постраждали працівники.

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18:50 Ціни на проїзд в громадському транспорті для одеситів у серпні

18:45 Шмигаль пояснив, скільки випадків примусового призову в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:25 ЄС запроваджує нові ліміти на готівку — коли чекати змін

18:25 МАГАТЕ зробило замір радіаційного фону на Запорізькій АЕС

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