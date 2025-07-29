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Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

29 июля 2025 г. 11:53

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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин вместе со своей женой певицей Аллой Пугачевой посетили музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале. Ведущий общался на украинском языке и заявил, что намерен посетить Киев с концертом.

Об этом звездные супруги рассказали в комментарии главному редактору сайта Новини.LIVE Елене Халик.

Галкин и Пугачева сделали заявление на украинском языке

В комментарии журналистке артист сказал, что он вместе с женой поддерживают украинцев. Он отвечал на вопросы на украинском и рассказал, что изучает сейчас наш язык.

Также Галкин заявил, что намерен приехать с концертом в Киев, но это произойдет только тогда, когда для этого будет разрешение.

В то же время телеведущий, отвечая на вопрос, о ситуации в Украине сказал, что эта тема не очень касается праздника песни, поэтому ему трудно что-то сказать.

Напомним, во время фестиваля в Юрмале Настя Каменских рассказала, как реагирует на обстрелы Киева, и дала советы. По ее мнению, такие атаки объединяют украинцев.

В то же время композитор и продюсер Потап рассказал, что планирует посетить Киев уже на следующей неделе. С начала войны он ведет свою деятельность преимущественно за рубежом.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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