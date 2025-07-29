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Галкін вразив знанням української мови і пообіцяв приїхати в Київ

Галкін вразив знанням української мови і пообіцяв приїхати в Київ

29 липня 2025 р. 11:53

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Російський гуморист та телеведучий Максим Галкін разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою відвідали музичний фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі. Ведучий спілкувався українською мовою і заявив, що має намір відвідати Київ з концертом. 

Про це зіркове подружжя розповіло в коментарі головній редакторці сайту Новини.LIVE Олені Халік. 

Галкін та Пугачова зробили заяву українською мовою

У коментарі журналістці артист сказав, що він разом із дружиною підтримують українців. Він відповідав на питання українською і розповів, що вивчає зараз нашу мову. 

Також Галкін заявив, що має наміри приїхати з концертом у Київ, але це станеться лише тоді, коли для цього буде дозвіл.

Водночас телеведучий, відповідаючи на запитання, про ситуацію в Україні сказав, що ця тема не дуже стосується свята пісні, тому йому важко щось сказати. 

Нагадаємо, під час фестивалю в Юрмалі Настя Каменських розповіла, як реагує на обстріли Києва, та дала поради. На її думку, такі атаки об'єднують українців.

Водночас композитор та продюсер Потап розповів, що планує відвідати Київ вже наступного тижня. З початку війни він веде свою діяльність переважно за кордоном.

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