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Куда исчез Виталий Ким и как живет Николаев — интервью

Куда исчез Виталий Ким и как живет Николаев — интервью

29 июля 2025 г. 20:31

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Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал об актуальной ситуации в регионе. Он подробно остановился на состоянии критической инфраструктуры Николаева.

Об этом и другом он рассказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Что происходит в Николаеве

По словам Кима, несмотря на постоянные угрозы со стороны российских войск, городу удалось сохранить управляемость и обеспечить функционирование основных систем жизнедеятельности. Также обсуждался вопрос восстановления разрушенных объектов — как в самом Николаеве, так и в области.

Отдельное внимание Ким уделил теме открытия портов, что имеет стратегическое значение для экономики региона. Он также прокомментировал перспективу возобновления работы пляжей — этим летом вопрос безопасности остается приоритетом.

Еще один важный вопрос касался адаптации николаевской ПВО к новым вызовам. По словам главы ОВА, система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется с учетом изменений в тактике врага.

Напоследок Виталий Ким ответил на вопрос, который беспокоил многих жителей — почему в последнее время он исчез из информационного пространства. Чиновник объяснил это необходимостью сосредоточиться на работе в условиях новой фазы войны, когда эффективность действий часто важнее публичности.

Напомним, что Николаев вышел на довоенный уровень по количеству жителей, а на улицах города стало больше украинского языка. Кроме того, город начал активно развиваться, в том числе при поддержке международных партнеров.

Недавно мы писали о мобилизации с избиением в Николаеве.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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