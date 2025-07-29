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Куди зник Віталій Кім та як живе Миколаїв — ексклюзивне інтерв'ю

Куди зник Віталій Кім та як живе Миколаїв — ексклюзивне інтерв'ю

29 липня 2025 р. 20:31

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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про актуальну ситуацію в регіоні. Він детально зупинився на стані критичної інфраструктури Миколаєва.

Про це та інше він розповів в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Що відбувається у Миколаєві

За словами Кіма, незважаючи на постійні загрози з боку російських військ, місту вдалося зберегти керованість і забезпечити функціонування основних систем життєдіяльності. Також обговорювалося питання відновлення зруйнованих об’єктів — як у самому Миколаєві, так і в області.

Окреме увагу Кім приділив темі відкриття портів, що має стратегічне значення для економіки регіону. Він також прокоментував перспективу відновлення роботи пляжів — цього літа питання безпеки залишається пріоритетом.

Ще один важливий питання стосувалося адаптації миколаївської ППО до нових викликів. За словами голови ОВА, система протиповітряної оборони постійно удосконалюється з урахуванням змін у тактиці ворога.

Наостанок Віталій Кім відповів на запитання, яке турбувало багатьох мешканців — чому останнім часом він зник з інформаційного простору. Посадовець пояснив це необхідністю зосередитися на роботі в умовах нової фази війни, коли ефективність дій часто важливіша за публічність.

Нагадаємо, що Миколаїв вийшов на довоєнний рівень за кількістю жителів, а на вулицях міста побільшало української мови. Крім того, місто почало активно розбудовуватися, зокрема за підтримки міжнародних партнерів.

Нещодавно ми писали про мобілізацію із побиттям у Миколаєві.

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20:51 Молодь більше розмовляє російською — освітянка пояснила чому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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