Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Ярослав Макитра, командир подразделения 134-го отдельного батальона охраны и обслуживания Роман Темный, начальник Часовоярской МВА Сергей Чаус, майор ВСУ Егор Чечеринда, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, политолог Игорь Рейтерович, дипломат Александр Левченко, нардеп Дмитрий Соломчук и начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников.

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Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

Терпение Дональда Трампа относительно продолжительности войны в Украине заканчивается, что, по словам Кислицы, может ускорить встречу Зеленского с Путиным;

В Кремле резко отреагировали на заявление Трампа: Медведев назвал новый ультиматум "шагом к конфликту" с США;

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности Анкары организовать переговоры между лидерами Украины и России для завершения войны.

Напомним, Трамп заявил, что хочет сократить срок в 50 дней, который дал Путину на достижение мирного соглашения.

Кроме того, лидер США раскритиковал Путина за продолжение войны. По его словам, Москва тратит средства на убийства вместо экономики страны.