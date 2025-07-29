Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Ярослав Макітра, командир підрозділу 134-го окремого батальйону охорони та обслуговування Роман Темний, начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус, майор ЗСУ Єгор Чечеринда, заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський, політолог Ігор Рейтерович, дипломат Олександр Левченко, нардеп Дмитро Соломчук та начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

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Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

Терпець Дональда Трампа щодо тривалості війни в Україні уривається, що, за словами Кислиці, може пришвидшити зустріч Зеленського з Путіним;

У Кремлі різко відреагували на заяву Трампа: Медведєв назвав новий ультиматум "кроком до конфлікту" зі США;

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність Анкари організувати переговори між лідерами України та Росії для завершення війни.

Нагадаємо, Трамп заявив, що хоче скоротити термін у 50 днів, який дав Путіна на досягнення мирної угоди.

Крім того, лідер США розкритикував Путіна за продовження війни. За його словами, Москва витрачає кошти на вбивства замість економіки країни.