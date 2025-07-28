Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сократить срок для прекращения войны в Украине. По его словам, теперь у российского диктатора Владимира Путина на это есть 10 дней.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE станут:
- экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
- председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;
- президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;
- политтехнолог Олег Постернак;
- председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Вместе с ведущими они обсудят такие темы:
- Трамп планирует сократить срок для Путина до 10 дней;
- Макрон также заявил о намерении активнее давить на Россию в международном контексте;
- Посол Украины в Германии сообщил, что Берлин удвоит объем оборонной помощи для ВСУ.
Напомним, Трамп заявил, что разочарован Путиным, поскольку война в Украине еще продолжается.
А Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой, которая занимается вопросом обменов пленными.