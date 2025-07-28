Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сократить срок для прекращения войны в Украине. По его словам, теперь у российского диктатора Владимира Путина на это есть 10 дней.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб;

президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

председатель правления Центра стратегических исследований Павел Жовниренко;

политтехнолог Олег Постернак;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Вместе с ведущими они обсудят такие темы:

Трамп планирует сократить срок для Путина до 10 дней;

Макрон также заявил о намерении активнее давить на Россию в международном контексте;

Посол Украины в Германии сообщил, что Берлин удвоит объем оборонной помощи для ВСУ.

Напомним, Трамп заявил, что разочарован Путиным, поскольку война в Украине еще продолжается.

А Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с командой, которая занимается вопросом обменов пленными.