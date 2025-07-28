Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує скоротити термін для припинення війни в Україні. За його словами, тепер у р осійського диктатора Володимира Путіна на це є 10 днів.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стануть:
- економічний експерт Юрій Гаврилечко;
- голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;
- політтехнолог Олег Постернак;
- голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.
Разом з ведучими вони обговорять такі теми:
- Трамп планує скоротити термін для Путіна до 10 днів;
- Макрон також заявив про намір активніше тиснути на Росію у міжнародному контексті;
- Посол України в Німеччині повідомив, що Берлін подвоїть обсяг оборонної допомоги для ЗСУ.
Нагадаємо, Трамп заявив, що розчарований Путіним, оскільки війна в Україні ще триває.
А Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка займається питанням обмінів полоненими.