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Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

28 липня 2025 р. 18:02

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18:02 Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

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17:55 Переговори Трампа і Путіна та Patriot для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує скоротити термін для припинення війни в Україні. За його словами, тепер у  р осійського диктатора  Володимира  Путіна на це є 10 днів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • економічний експерт Юрій Гаврилечко;
  • голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко; 
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • голова Всеукраїнської Громадської Організації  "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • Трамп планує скоротити термін для Путіна до 10 днів;
  • Макрон також заявив про намір активніше тиснути на Росію у міжнародному контексті;
  • Посол України в Німеччині повідомив, що Берлін подвоїть обсяг оборонної допомоги для ЗСУ.

Нагадаємо, Трамп заявив, що розчарований Путіним, оскільки війна в Україні ще триває.

А Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка займається питанням обмінів полоненими.

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18:27 Латвійський співак зібрався до Києва та заспівав українською

18:23 Трамп розкритикував Путіна за війну в Україні

18:15 Особисті фото у соцмережах — чи може їх хтось використовувати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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