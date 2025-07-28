Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує скоротити термін для припинення війни в Україні. За його словами, тепер у р осійського диктатора Володимира Путіна на це є 10 днів.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

економічний експерт Юрій Гаврилечко;

голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко;

політтехнолог Олег Постернак;

голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

Трамп планує скоротити термін для Путіна до 10 днів;

Макрон також заявив про намір активніше тиснути на Росію у міжнародному контексті;

Посол України в Німеччині повідомив, що Берлін подвоїть обсяг оборонної допомоги для ЗСУ.

Нагадаємо, Трамп заявив, що розчарований Путіним, оскільки війна в Україні ще триває.

А Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з командою, яка займається питанням обмінів полоненими.