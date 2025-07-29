Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Российские войска 29 июля нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. А президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума для российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине до 10-12 дней.
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.
О чем эфир
Сегодня в эфире будут обсуждаться следующие темы:
- Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожье, известно о 16 погибших, — начальник ОГА;
- Запретить законом публичное исполнение музыки на русском: языковой омбудсмен сделала заявление;
- Из-за НАБУ и САП: Еврокомиссия предупредила Киев о возможной остановке финпомощи, — СМИ;
- Около 70% украинцев готовы вернуться из-за границы домой, но есть условие, — посол;
- Дональд Трамп сократил срок ультиматума для Путина до 10-12 дней;
- Скоро в Турции "накроют стол мира", — Эрдоган;
- Украина настаивает на встрече Зеленского и Путина с начала возобновления переговоров с РФ, — Кислица;
- Местные выборы в Украине в этом году не состоятся, — ЦИК;
- 64 миллиона в месяц: зарплаты украинских чиновников снова бьют рекорды.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Игорь Когут — директор Украинского парламентского института;
- Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;
- Александр Булин — специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала "Восток и Запад";
- Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";
- Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;
- Юрий Романюк — председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО";
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Андрей Веселовский — чрезвычайный и полномочный посол;
- Екатерина Никонюк — преподаватель Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.
Напомним, недавно Трамп назвал новые сроки на завершение войны для РФ. Американский лидер не видит никакого прогресса со стороны Москвы в стремлении к перемирию.
Кроме того, президент США заявил о разочаровании Путиным. По словам Трампа, во время своего пребывания на посту был жестким в отношении к нему.