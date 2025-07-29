Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Российские войска 29 июля нанесли удар по исправительной колонии в Запорожской области. А президент США Дональд Трамп сократил срок ультиматума для российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине до 10-12 дней.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире будут обсуждаться следующие темы:

Россияне нанесли удар по исправительной колонии в Запорожье, известно о 16 погибших, — начальник ОГА;

Запретить законом публичное исполнение музыки на русском: языковой омбудсмен сделала заявление;

Из-за НАБУ и САП: Еврокомиссия предупредила Киев о возможной остановке финпомощи, — СМИ;

Около 70% украинцев готовы вернуться из-за границы домой, но есть условие, — посол;

Дональд Трамп сократил срок ультиматума для Путина до 10-12 дней;

Скоро в Турции "накроют стол мира", — Эрдоган;

Украина настаивает на встрече Зеленского и Путина с начала возобновления переговоров с РФ, — Кислица;

Местные выборы в Украине в этом году не состоятся, — ЦИК;

64 миллиона в месяц: зарплаты украинских чиновников снова бьют рекорды.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Игорь Когут — директор Украинского парламентского института;

Мария Гелетий — кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям;

Александр Булин — специалист по Ближнему Востоку, автор Telegram-канала "Восток и Запад";

Александр Леонов — исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента";

Андрей Длигач — доктор экономических наук, председатель Advanter Group;

Юрий Романюк — председатель всеукраинской ОО "Украина в НАТО";

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Андрей Веселовский — чрезвычайный и полномочный посол;

Екатерина Никонюк — преподаватель Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Напомним, недавно Трамп назвал новые сроки на завершение войны для РФ. Американский лидер не видит никакого прогресса со стороны Москвы в стремлении к перемирию.

Кроме того, президент США заявил о разочаровании Путиным. По словам Трампа, во время своего пребывания на посту был жестким в отношении к нему.