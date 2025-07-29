Удар по виправній колонії у Запоріжжі — ефір День.LIVE

Російські війська 29 липня завдали удару по виправній колонії у Запорізькій області. А президент США Дональд Трамп скоротив термін ультиматуму для російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні до 10-12 днів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі поговорять про наступні теми:

Росіяни завдали удару по виправній колонії у Запоріжжі, відомо про 16 загиблих, — начальник ОВА;

Заборонити законом публічне виконання музики російською: мовна омбудсменка зробила заяву;

Через НАБУ і САП: Єврокомісія попередила Київ про можливу зупинку фіндопомоги, — ЗМІ;

Близько 70% українців готові повернутися з-за кордону додому, але є умова, — посол;

Дональд Трамп скоротив термін ультиматуму для Путіна до 10-12 днів;

Скоро у Туреччині "накриють стіл миру", — Ердоган;

Україна наполягає на зустрічі Зеленського та Путіна з початку відновлення перемовин з РФ, — Кислиця;

Місцеві вибори в Україні цього року не відбудуться, — ЦВК;

64 мільйони на місяць: зарплати українських чиновників знову б'ють рекорди.

Гості ефіру

Гості сьогоднішнього ефіру:

Ігор Когут — директор Українського парламентського інституту;

Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;

Олександр Булін — спеціаліст з Близького Сходу, автор Telegram-каналу "Схід та Захід";

Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";

Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;

Юрій Романюк — голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Андрій Веселовський — надзвичайний і повноважний посол;

Катерина Никонюк — викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.

Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав нові терміни на завершення війни для РФ. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку Москви у прагненні перемир'я.

Крім того, президент США заявив про розчарування Путіним. За словами Трампа, під час свого перебування на посаді був жорстким у ставленні до нього.