Удар по виправній колонії у Запоріжжі — ефір День.LIVE

Російські війська 29 липня завдали удару по виправній колонії у Запорізькій області. А президент США Дональд Трамп скоротив термін ультиматуму для російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні до 10-12 днів.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі поговорять про наступні теми:
- Росіяни завдали удару по виправній колонії у Запоріжжі, відомо про 16 загиблих, — начальник ОВА;
- Заборонити законом публічне виконання музики російською: мовна омбудсменка зробила заяву;
- Через НАБУ і САП: Єврокомісія попередила Київ про можливу зупинку фіндопомоги, — ЗМІ;
- Близько 70% українців готові повернутися з-за кордону додому, але є умова, — посол;
- Дональд Трамп скоротив термін ультиматуму для Путіна до 10-12 днів;
- Скоро у Туреччині "накриють стіл миру", — Ердоган;
- Україна наполягає на зустрічі Зеленського та Путіна з початку відновлення перемовин з РФ, — Кислиця;
- Місцеві вибори в Україні цього року не відбудуться, — ЦВК;
- 64 мільйони на місяць: зарплати українських чиновників знову б'ють рекорди.
Гості ефіру
Гості сьогоднішнього ефіру:
- Ігор Когут — директор Українського парламентського інституту;
- Марія Гелетій — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин;
- Олександр Булін — спеціаліст з Близького Сходу, автор Telegram-каналу "Схід та Захід";
- Олександр Леонов — виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента";
- Андрій Длігач — доктор економічних наук, голова Advanter Group;
- Юрій Романюк — голова всеукраїнської ГО "Україна в НАТО";
- Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
- Андрій Веселовський — надзвичайний і повноважний посол;
- Катерина Никонюк — викладач Київського столичного університету імені Бориса Грінченка.
Нагадаємо, нещодавно Трамп назвав нові терміни на завершення війни для РФ. Американський лідер не бачить жодного прогресу з боку Москви у прагненні перемир'я.
Крім того, президент США заявив про розчарування Путіним. За словами Трампа, під час свого перебування на посаді був жорстким у ставленні до нього.