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Главная arrow Відео arrow Ультиматум Трампа и укрепление ПВО Украины — эфир Ранок.LIVE arrow
Ультиматум Трампа и укрепление ПВО Украины — эфир Ранок.LIVE

Ультиматум Трампа и укрепление ПВО Украины — эфир Ранок.LIVE

30 июля 2025 г. 8:00

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Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олеся Яхно, профессор Игорь Бураковский, авиаэксперт Богдан Долинце, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, руководительница Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, кандидат политических наук Алексей Якубин, экономист Олег Гетман и спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. В частности, они обсудят новый ультиматум лидера США Дональда Трампа для России.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

  • главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского раскритиковали родственники российских военнопленных, обвинив его во лжи и манипуляциях;
  • российская армия начала возводить авиационные укрытия на аэродромах вблизи границы с Украиной — ответ на успешные удары украинских дронов;
  • Украина и Канада усиливают сотрудничество в сфере производства беспилотников и укрепления систем ПВО.

Напомним, 29 июля Трамп заявил, что начался 10-дневный ультиматум для России относительно завершения войны в Украине.

Кроме того, лидера США разочаровало отсутствие ответа российского диктатора Владимира Путина на новый ультиматум.

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08:44 Исключение сел из зон радиации — реакция ликвидатора Чернобыля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:15 Право собственности на недвижимость — кого могут лишить

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