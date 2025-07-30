Ультиматум Трампа и укрепление ПВО Украины — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали политолог Олеся Яхно, профессор Игорь Бураковский, авиаэксперт Богдан Долинце, заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик, руководитель Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга, руководительница Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, кандидат политических наук Алексей Якубин, экономист Олег Гетман и спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. В частности, они обсудят новый ультиматум лидера США Дональда Трампа для России.

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Эфир Ранок.LIVE

Среди тем эфира:

главу российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского раскритиковали родственники российских военнопленных, обвинив его во лжи и манипуляциях;

российская армия начала возводить авиационные укрытия на аэродромах вблизи границы с Украиной — ответ на успешные удары украинских дронов;

Украина и Канада усиливают сотрудничество в сфере производства беспилотников и укрепления систем ПВО.

Напомним, 29 июля Трамп заявил, что начался 10-дневный ультиматум для России относительно завершения войны в Украине.

Кроме того, лидера США разочаровало отсутствие ответа российского диктатора Владимира Путина на новый ультиматум.