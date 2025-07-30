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Ультиматум Трампа та зміцнення ППО України — ефір Ранок.LIVE

Ультиматум Трампа та зміцнення ППО України — ефір Ранок.LIVE

30 липня 2025 р. 08:00

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Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Олеся Яхно, професор Ігор Бураковський, авіаексперт Богдан Долінце, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга, очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, кандидат політичних наук Олексій Якубін, економіст Олег Гетман та речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Зокрема, вони обговорять новий ультиматум лідера США Дональда Трампа до Росії.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Серед тем ефіру:

  • голову російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимира Мединського розкритикували родичі російських військовополонених, звинувативши його у брехні та маніпуляціях;
  • російська армія почала зводити авіаційні укриття на аеродромах поблизу кордону з Україною — відповідь на успішні удари українських дронів;
  • Україна та Канада посилюють співпрацю у сфері виробництва безпілотників і зміцнення систем ППО.

Нагадаємо, 29 липня Трамп заявив, що розпочався 10-денний ультиматум для Росії щодо завершення війни в Україні.

Крім того, лідера США розчарувала відсутність відповіді російського диктатора Володимира Путіна на новий ультиматум.

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07:31 Шовковський побачив проблеми в грі Динамо проти Хамруна

07:01 Оплата комуналки у Приват24 — які вигоди гарантують у серпні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:57 Попи РФ придумали, як боротись з дронами ЗСУ — битимуть в дзвони

06:35 Пенсія Іво Бобула — скільки держава платить народному артисту

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