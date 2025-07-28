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Главная arrow Відео arrow Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE arrow
Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE

Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE

28 июля 2025 г. 13:15

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Гостями эфира День.LIVE стали экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, главный сержант 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Максим Бутолин, политический эксперт Константин Матвиенко, специалист по востоковедению Вячеслав Лихачев, руководитель ОО "Центр стратегических коммуникаций "Форум" Валерий Дымов и экономист Сергей Фурса. В частности, они обсудят, что США могут на 30% сократить присутствие своих войск в Европе.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Среди тем эфира:

  • Украина чтит защитников, защитниц и гражданских, которые были казнены, замучены или погибли в плену;
  • Рада соберется 31 июля на внеочередное заседание для рассмотрения антикоррупционного закона президента, — Стефанчук;
  • Зеленский подписал законы о реформе АРМА и факторинге;
  • Из-за невыполнения Ukraine Facility Украина не получила за первый квартал 1,5 млрд евро, — Железняк;
  • Есть утвержденный план — выйти на 500-1000 перехватчиков в сутки, это очень непросто, — Зеленский;
  • РФ расширяет завод по производству дронов в Алабуге, — CNN;
  • Трамп теряет терпение, — Рубио о безрезультатных переговорах с Путиным;
  • Украина синхронизировала все 18 пакетов европейских санкций и ввела новые ограничения;
  • Европейские государства и Иран встретятся в Стамбуле для новых переговоров по ядерной программе.

Напомним, 28 июля украинцы чтят память защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Ранее в партии "Слуга народа" заявили, что готовы поддержать президентский законопроект по НАБУ и САП.

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13:03 Тарифы на коммуналку в Харькове — что изменится с 1 августа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:00 Деньги для лиц с инвалидностью — кому выплатят от 200 тыс. грн

12:52 5 советов, как сохранить заряд батареи на Android и iPhone

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