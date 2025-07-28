Скорочення військ США в ЄС та дрон у Литві — ефір День.LIVE

Гостями ефіру День.LIVE стали ексзаступник генпрокурора України Микола Голомша, головний сержант 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максим Бутолін, політичний експерт Костянтин Матвієнко, фахівець зі сходознавства Вʼячеслав Ліхачов, керівник ГО "Центр стратегічних комунікацій "Форум" Валерій Димов та економіст Сергій Фурса. Зокрема, вони обговорять, що США можуть на 30% скоротити присутність своїх військ у Європі.

Подивитися ефір День.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір День.LIVE

Серед тем ефіру:

Україна вшановує захисників, захисниць і цивільних, які були страчені, закатовані або загинули в полоні;

Рада збереться 31 липня на позачергове засідання для розгляду антикорупційного закону президента, — Стефанчук;

Зеленський підписав закони про реформу АРМА та факторинг;

Через невиконання Ukraine Facility Україна не отримала за перший квартал 1,5 млрд євро, — Железняк;

Є затверджений план — вийти на 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто, — Зеленський;

РФ розширює завод з виробництва дронів в Алабузі, — CNN;

Трамп втрачає терпіння, — Рубіо про безрезультатні переговори з Путіним;

Україна синхронізувала всі 18 пакетів європейських санкцій та запровадила нові обмеження;

Європейські держави та Іран зустрінуться у Стамбулі для нових перемовин щодо ядерної програми.

Нагадаємо, 28 липня українці вшановують памʼять захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Раніше у партії "Слуга народу" заявили, що готові підтримати президентський законопроєкт щодо НАБУ і САП.