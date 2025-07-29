Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE arrow
Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

29 июля 2025 г. 17:50

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

Text

Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Text

Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

Text

Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2025
Text

Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE

Text

Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

25 июля 2025
Text

Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

Text

Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

Совбез ООН собрал внезапное заседание по Украине — трансляция

Text

17:50 Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Text

11:53 Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

Text

08:00 Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2025
Text

18:02 Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн российскому диктатору Владимиру Путину по перемирию. Во время недавней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент обсудил вопрос предельных сроков, в рамках которых Вашингтон ожидает от России достижения договоренностей о прекращении огня в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;
  • член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;
  • народный депутат "Слуга Народа" Руслан Горбенко;
  • философ, публицист Сергей Дацюк;
  • председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

  • в Киеве Шмыгаль и Сырский обсудили с делегацией Германии пути усиления обороноспособности Украины;
  • Евросоюз ожидает, что около 20 стран воспользуются программой SAFE для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Трамп принял решение сократить срок для России "50-дневного ультиматума" до 10 дней.

Он пригрозил России введением вторичных санкций, если Путин не завершит войну в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:25 Сделка года — в США создадут трансконтинентальную железную дорогу

19:25 Купить старую валюту — действительны ли доллары 1996 года выпуска

19:13 Украинское зерно исчезло — польская логистика на грани кризиса

19:11 Санкции и ПВО — Зеленский провел разговор с премьером Канады

19:10 Удар по колонии в Запорожской области — где находились осужденные

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:48 В Чернигове прогремел взрыв

18:45 Каким будет тариф на содержание дома для одесситов в августе

18:42 Независимость НАБУ и САП — когда Рада рассмотрит закон

18:27 Дожди накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

18:25 Верификация через Дія.Підпис — что говорят люди о переменах от УЗ

19:25 Сделка года — в США создадут трансконтинентальную железную дорогу

19:25 Купить старую валюту — действительны ли доллары 1996 года выпуска

19:13 Украинское зерно исчезло — польская логистика на грани кризиса

19:11 Санкции и ПВО — Зеленский провел разговор с премьером Канады

19:10 Удар по колонии в Запорожской области — где находились осужденные

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:48 В Чернигове прогремел взрыв

18:45 Каким будет тариф на содержание дома для одесситов в августе

18:42 Независимость НАБУ и САП — когда Рада рассмотрит закон

18:27 Дожди накроют часть Украины — прогноз погоды на завтра

18:25 Верификация через Дія.Підпис — что говорят люди о переменах от УЗ

19:43 На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

24 июля

22:33 Конюшня после удара дрона — как спасали лошадей в Одессе

23 июля

19:43 Какой должна быть мобилизация в Украине — что думают одесситы

22 июля

19:43 Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы

21 июля

19:44 Чего ждут от нового премьера Украины — волнения одесситов

19 июля

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

Text

17:50 Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Text

11:53 Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

Text

08:00 Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

28 июля
Text

18:02 Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

Удар по исправительной колонии в Запорожье — эфир День.LIVE

29 июля 2025 г. 13:00
Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

Галкин поразил знанием украинского языка и хочет приехать в Киев

29 июля 2025 г. 11:53
Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

Трамп сделал резкое заявление о Путине — эфир Ранок.LIVE

29 июля 2025 г. 8:00
Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

Трамп поставил ультиматум для Путина — эфир Вечір.LIVE

28 июля 2025 г. 18:02
Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE

Сокращение войск США в ЕС и дрон в Литве — эфир День.LIVE

28 июля 2025 г. 13:15
Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

Массированная атака на Украину — эфир Ранок.LIVE

28 июля 2025 г. 8:00
Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

Что не так с мораторием на проверки бизнеса — эфир с Гетманцевым

25 июля 2025 г. 21:00
Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Переговоры Трампа и Путина и Patriot для ВСУ — эфир Вечір.LIVE

25 июля 2025 г. 17:55

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации