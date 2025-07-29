Трамп обсудил с Европой дедлайн Путину — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп озвучил новый дедлайн российскому диктатору Владимиру Путину по перемирию. Во время недавней встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен американский президент обсудил вопрос предельных сроков, в рамках которых Вашингтон ожидает от России достижения договоренностей о прекращении огня в Украине.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE станут:

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский;

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

народный депутат "Слуга Народа" Руслан Горбенко;

философ, публицист Сергей Дацюк;

председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

Вместе с ведущими они обсудят следующие темы:

в Киеве Шмыгаль и Сырский обсудили с делегацией Германии пути усиления обороноспособности Украины;

Евросоюз ожидает, что около 20 стран воспользуются программой SAFE для поддержки украинского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Трамп принял решение сократить срок для России "50-дневного ультиматума" до 10 дней.

Он пригрозил России введением вторичных санкций, если Путин не завершит войну в Украине.