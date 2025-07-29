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Трамп обговорив з Європою дедлайн Путіну — ефір Вечір.LIVE

Трамп обговорив з Європою дедлайн Путіну — ефір Вечір.LIVE

29 липня 2025 р. 17:50

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Трамп обговорив з Європою дедлайн Путіну — ефір Вечір.LIVE

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Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

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Переговори Трампа і Путіна та Patriot для ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

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Радбез ООН зібрала раптове засідання щодо України — трансляція

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17:50 Трамп обговорив з Європою дедлайн Путіну — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Удар по виправній колонії у Запоріжжі — ефір День.LIVE

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11:53 Галкін вразив знанням української мови і пообіцяв приїхати в Київ

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08:00 Трамп зробив різку заяву про Путіна — ефір Ранок.LIVE

28 липня 2025
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18:02 Трамп поставив ультиматум для Путіна — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн російському диктатору Володимиру Путіну щодо перемир'я. Під час нещодавньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн американський президент обговорив питання граничних термінів, у межах яких Вашингтон очікує від Росії досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні. 

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

  • доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;
  • член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;
  • народний депутат "Слуга Народу" Руслан Горбенко;
  • філософ, публіцист Сергій Дацюк;
  • голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

  • у Києві Шмигаль і Сирський обговорили з делегацією Німеччини шляхи посилення обороноздатності України;
  • Євросоюз очікує, що близько 20 країн скористаються програмою SAFE для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Трамп ухвалив рішення скоротити термін для Росії "50-денного ультиматуму" до 10 днів. 

Він пригрозив Росії введенням вторинних санкцій, якщо Путін не завершить війну в Україні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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