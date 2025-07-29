Трамп обговорив з Європою дедлайн Путіну — ефір Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп озвучив новий дедлайн російському диктатору Володимиру Путіну щодо перемир'я. Під час нещодавньої зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн американський президент обговорив питання граничних термінів, у межах яких Вашингтон очікує від Росії досягнення домовленостей щодо припинення вогню в Україні.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стануть:

доктор філософських наук, професор Сергій Ягодзінський;

член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц;

народний депутат "Слуга Народу" Руслан Горбенко;

філософ, публіцист Сергій Дацюк;

голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Разом з ведучими вони обговорять такі теми:

у Києві Шмигаль і Сирський обговорили з делегацією Німеччини шляхи посилення обороноздатності України;

Євросоюз очікує, що близько 20 країн скористаються програмою SAFE для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Трамп ухвалив рішення скоротити термін для Росії "50-денного ультиматуму" до 10 днів.

Він пригрозив Росії введенням вторинних санкцій, якщо Путін не завершить війну в Україні.