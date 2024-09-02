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Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

02 вересня 2024 р. 23:59

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23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла можливі варіації економічного бронювання від мобілізації. За її словами, йдеться про фіксовану ставку до рівня зарплатні і сплачених податків.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 вересня.

Економічне бронювання від мобілізації

Южаніна, посилаючись на представника Мінекономіки, розповіла, що наразі вивчаються ще й категорії громадян для того, щоб зрозуміти, в яких сферах, чи для всієї економічної діяльності таке бронювання підходить.

"І кого це може стосуватися: тих осіб, які потенційно можуть бути мобілізованими, чи тих осіб, які потенційно не хочуть мобілізуватися", — додала нардепка.

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23:38 Ракетний удар по Дніпру — в ОВА повідомили про загиблого, поранених і руйнування

23:38 На Харківщині масштабна лісова пожежа перекинулася на село — влада евакуює мешканців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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