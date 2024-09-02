Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Народна депутатка України Ніна Южаніна розповіла можливі варіації економічного бронювання від мобілізації. За її словами, йдеться про фіксовану ставку до рівня зарплатні і сплачених податків.

Про це Ніна Южаніна сказала в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 вересня.

Економічне бронювання від мобілізації

Южаніна, посилаючись на представника Мінекономіки, розповіла, що наразі вивчаються ще й категорії громадян для того, щоб зрозуміти, в яких сферах, чи для всієї економічної діяльності таке бронювання підходить.

"І кого це може стосуватися: тих осіб, які потенційно можуть бути мобілізованими, чи тих осіб, які потенційно не хочуть мобілізуватися", — додала нардепка.