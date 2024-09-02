Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Народный депутат Украины Нина Южанина рассказала возможные вариации экономического бронирования от мобилизации. По ее словам, речь идет о фиксированной ставке до уровня зарплаты и уплаченных налогов.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 сентября.

Экономическое бронирование от мобилизации

Южанина, ссылаясь на представителя Минэкономики, рассказала, что сейчас изучаются еще и категории граждан для того, чтобы понять, в каких сферах, или для всей экономической деятельности такое бронирование подходит.

"И кого это может касаться: тех лиц, которые потенциально могут быть мобилизованными, или тех лиц, которые потенциально не хотят мобилизоваться", — добавила нардеп.