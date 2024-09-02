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Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

2 сентября 2024 г. 23:59

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23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

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19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

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Народный депутат Украины Нина Южанина рассказала возможные вариации экономического бронирования от мобилизации. По ее словам, речь идет о фиксированной ставке до уровня зарплаты и уплаченных налогов.

Об этом Нина Южанина сказала в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 сентября.

Экономическое бронирование от мобилизации

Южанина, ссылаясь на представителя Минэкономики, рассказала, что сейчас изучаются еще и категории граждан для того, чтобы понять, в каких сферах, или для всей экономической деятельности такое бронирование подходит.

"И кого это может касаться: тех лиц, которые потенциально могут быть мобилизованными, или тех лиц, которые потенциально не хотят мобилизоваться", — добавила нардеп.

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