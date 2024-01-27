Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону arrow

Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

27 січня 2024 р. 18:18

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text
Новина з відео

19:14 Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

Text

18:18 Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Text

12:57 Чернєв в ефірі Новини.LIVE відповів, чи підуть депутати на фронт

Text

12:46 Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

Text

12:33 Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

26 січня 2024
Text

19:54 Підготовка до саміту ЄС та можливий арешт Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

17:56 Допомога США для ЗСУ — Чернєв назвав труднощі, які виникли та коли ухвалять рішення

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Text
Новина з відео

19:14 Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

Text

18:18 Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Text

12:57 Чернєв в ефірі Новини.LIVE відповів, чи підуть депутати на фронт

Text

12:46 Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

Text

12:33 Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

26 січня 2024
Text

19:54 Підготовка до саміту ЄС та можливий арешт Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

17:56 Допомога США для ЗСУ — Чернєв назвав труднощі, які виникли та коли ухвалять рішення

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

Популярні відео

Text

Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету

26 січня 2024 р. 15:39
Text

Успішні спецоперації СБУ в РФ. Яка наступна ціль — розповів Ягун в інтерв'ю

26 січня 2024 р. 10:48
Text

Затоплене метро — як відбуваються ремонтні роботи та коли відкриття синьої гілки

26 січня 2024 р. 12:42
Text

Аварія у київському метро — що наразі відбувається у підземеллі

26 січня 2024 р. 12:15
Text

РФ готує "великий наступ" — Чернєв розповів, чи підуть росіяни на Київ

26 січня 2024 р. 14:13

Український прикордонник розповів, як йому довелося пережити 21 місяць полону. На чоловіка натравлювали собак та змушували стояти по 16 годин. І це лише за патріотичні татуювання.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Українця катували в полоні РФ

"Я такого звірства не бачив", — прикордонник Олександр Зарва розповідає про 21 місяць російського полону.

У квітні 2022 прикордонники Луганського загону захищали позиції у Харківській області та потрапили в кільце. Під час спроби виходу з оточення автомобіль, яким їхали військові, атакували російські окупанти.

"На мене за татуювання і собак спускали і чого тільки там не робили", — розповів прикордонник.

Попросив розстріляти

Олександр отримав поранення і разом з побратимами потрапив у полон. У полоні він пережив жорстокі катування. Особливо росіяни мучили тих, на кому знаходили патріотичні татуювання.

За спогадами прикордонника, дійшло до того, що не витримавши катувань, він попросив розстріляти його.

Раніше ми повідомляли, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених. 

Нагадаємо, що в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими, становить 8000 осіб.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text
Новина з відео

19:14 Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

Новина з фото

19:00 Одеса закупить морських контейнерів на двадцять мільйонів — Prozorro

18:59 Буданов заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи Іл-76

18:48 Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті

18:42 У Росії висловили готовність обговорювати з ЄС постачання газу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:42 Оренда житла у Німеччині — за скільки можна зняти квартиру у 2024 році

18:36 Microsoft звільнив майже 2000 розробників відеоігр

18:30 Ініціатива для молоді — в Одесі відкрився простір U-Point

18:21 Байден погодився закрити південний кордон США через мігрантів

Text

18:18 Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Новина з фото

19:00 Одеса закупить морських контейнерів на двадцять мільйонів — Prozorro

18:59 Буданов заявив, що Росія так і не показала трупи з місця авіакатастрофи Іл-76

18:48 Росіяни перейшли в наступ та збільшили частоту авіаударів на фронті

18:42 У Росії висловили готовність обговорювати з ЄС постачання газу

18:42 Оренда житла у Німеччині — за скільки можна зняти квартиру у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:36 Microsoft звільнив майже 2000 розробників відеоігр

18:30 Ініціатива для молоді — в Одесі відкрився простір U-Point

18:21 Байден погодився закрити південний кордон США через мігрантів

18:00 Велика Британія оголосила про припинення фінансування агентства ООН — в чому причина

Новина з фото

18:00 Черги на кордоні — яка ситуація з КПП на Одещині ввечері 27 січня

Новина з відео

07:23 Найочікуваніші комп'ютерні ігри лютого. Скільки вони коштують та коли вийдуть

06:30 Бої на півдні міста — що відбувається у Авдіївці

26 січня 2024
Ексклюзив

21:11 Наступ РФ на Київ та втрата Авдіївки: велике інтерв'ю із Єгором Чернєвим

19:02 ПАРЄ підсилює дії із захисту постраждалих від війни українських дітей — підсумки засідання

Ексклюзив

14:35 Метро заповнюється водою, а правди про аварію не чути. Що відбувається в підземеллі — відео

Новина з фото

06:42 Хлопці на фронті не мають почуватися покинутими, — польська військова волонтерка для Новини.LIVE

06:30 Apache та Black Hawk — американські гелікоптери, які хочуть бачити в ЗСУ

25 січня 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні. Скільки коштує здати 1 кг міді у кінці січня

24 січня 2024

18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

16:03 Падіння Іл-76 — що приховує Росія

Text
Новина з відео

19:14 Вибори через "Дію" — експерт пояснив, чому цей варіант є катастрофічним

Text

18:18 Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Text

12:57 Чернєв в ефірі Новини.LIVE відповів, чи підуть депутати на фронт

Text

12:46 Смерть хлопчика через лікування зубів у Львові — Комаровський прокоментував інцидент для Новини.LIVE

Text

12:33 Падіння російського Іл-76 та можливість переговорів з РФ — ефір Новини.LIVE

26 січня 2024
Text

19:54 Підготовка до саміту ЄС та можливий арешт Путіна — ефір Новини.LIVE

Text

17:56 Допомога США для ЗСУ — Чернєв назвав труднощі, які виникли та коли ухвалять рішення

Text

17:16 Якої зброї критично не вистачає на фронті — експерт назвав потрібну техніку

Text

16:11 Чи варто відправляти депутатів у військові навчальні центри — що думають кияни

Text

15:39 Україна будує потужну лінію оборони по всьому фронту — Чернєв назвав мету