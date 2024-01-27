Змушували стояти по 16 годин й не тільки — прикордонник розповів про 21 місяць полону

Український прикордонник розповів, як йому довелося пережити 21 місяць полону. На чоловіка натравлювали собак та змушували стояти по 16 годин. І це лише за патріотичні татуювання.

Про це розповіли у Державній прикордонній службі України.

Українця катували в полоні РФ

"Я такого звірства не бачив", — прикордонник Олександр Зарва розповідає про 21 місяць російського полону.

У квітні 2022 прикордонники Луганського загону захищали позиції у Харківській області та потрапили в кільце. Під час спроби виходу з оточення автомобіль, яким їхали військові, атакували російські окупанти.

"На мене за татуювання і собак спускали і чого тільки там не робили", — розповів прикордонник.

Попросив розстріляти

Олександр отримав поранення і разом з побратимами потрапив у полон. У полоні він пережив жорстокі катування. Особливо росіяни мучили тих, на кому знаходили патріотичні татуювання.

За спогадами прикордонника, дійшло до того, що не витримавши катувань, він попросив розстріляти його.

Раніше ми повідомляли, що для військовослужбовців, які перебували у полоні, передбачена щорічна грошова виплата від держави. Фінансову допомогу також можуть отримати сім'ї українських військовополонених.

Нагадаємо, що в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими назвали кількість українців, які досі залишаються у російському полоні. За їхніми даними, ця кількість, включно з цивільними та військовими, становить 8000 осіб.