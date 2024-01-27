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Вынуждали стоять по 16 часов и не только — пограничник рассказал о 21 месяце плена.

27 января 2024 г. 18:18

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12:57 Чернев в эфире Новини.LIVE ответил, пойдут ли депутаты на фронт

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12:46 Смерть мальчика из-за лечения зубов во Львове — Комаровский прокомментировал случай для Новини.LIVE

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Украинский пограничник рассказал, как ему пришлось пережить 21 месяц плена . На мужчину натравливали собак и заставляли стоять по 16 часов. И это только за патриотические татуировки.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Украинца пытали в плену РФ

"Я такого зверства не видел", — пограничник Александр Зарва рассказывает о 21 месяце российского плена.

В апреле 2022 года пограничники Луганского отряда защищали позиции в Харьковской области и попали в кольцо. При попытке выхода из окружения автомобиль, по которому ехали военные, атаковали российские оккупанты.

"На меня за татуировку и собак спускали и чего только там не делали", — рассказал пограничник.

Попросил расстрелять

Александр получил ранение и вместе с собратьями попал в плен. В плену он пережил жестокие пытки. Особенно россияне мучили тех, на ком находили патриотические татуировки.

По воспоминаниям пограничника, дошло до того, что, не выдержав пыток, он попросил расстрелять его.

Ранее мы сообщали, что для находившихся в плену военнослужащих предусмотрена ежегодная денежная выплата от государства. Финансовую помощь могут получить семьи украинских военнопленных.

Напомним, что в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными назвали количество украинцев, которые до сих пор остаются в российском плену . По их данным, это количество, включая гражданские и военные, составляет 8000 человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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