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Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

23 січня 2024 р. 11:27

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11:27 Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Зранку, 23 січня, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, був Київ. Попри те, що ППО збила усі ворожі цілі, їх уламки впали у декількох районах столиці.

Журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева розповіла про наслідки російської атаки у Святошинському районі Києва. 

Наслідки атаки РФ у Святошинському районі Києва

Як відомо, у Святошинському районі Києва сталося загоряння на парковці якраз поблизу житлової п'ятиповерхівки. Попри те, що два автомобілі згоріли вщент, а вогонь встиг розповсюдитись навіть по самому будинку, вікна та балкони на об'єкті залишились цілими. 

На місці події працюють співробітники ДСНС, саперів та поліції. Ймовірно, на території об'єкту є не здетонована частина вибухівки. Мешканців будинку евакуювали. На щастя, минулося без постраждалих. 

Варто зазначити, що загалом внаслідок удару по Києву постраждали 18 людей, з них троє — діти. 

Нагадаємо, по столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі. 

Зафіксували влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.

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18:41 Розвінчаний міф: російська армія протягом 700 днів великої війни

18:36 Найбільший банк Кіпру пішов з Росії, — Forbes

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:23 У Харкові завершився розбір завалів на місці зруйнованої п'ятиповерхівки

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