Журналістка Новини.LIVE розповіла про наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва

Зранку, 23 січня, РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом, зокрема, був Київ. Попри те, що ППО збила усі ворожі цілі, їх уламки впали у декількох районах столиці.

Журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева розповіла про наслідки російської атаки у Святошинському районі Києва.

Наслідки атаки РФ у Святошинському районі Києва

Як відомо, у Святошинському районі Києва сталося загоряння на парковці якраз поблизу житлової п'ятиповерхівки. Попри те, що два автомобілі згоріли вщент, а вогонь встиг розповсюдитись навіть по самому будинку, вікна та балкони на об'єкті залишились цілими.

На місці події працюють співробітники ДСНС, саперів та поліції. Ймовірно, на території об'єкту є не здетонована частина вибухівки. Мешканців будинку евакуювали. На щастя, минулося без постраждалих.

Варто зазначити, що загалом внаслідок удару по Києву постраждали 18 людей, з них троє — діти.

Нагадаємо, по столиці окупанти випустили 20 ракет, Сили ППО збили усі ворожі цілі.

Зафіксували влучання у житлову інфраструктуру міста, а також є пошкодження автівок містян та нежитлових забудов.