Журналистка Новини.LIVE рассказала о последствиях обстрелов в Святошинском районе Киева

Утром, 23 января, РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом, в частности, находился Киев. Несмотря на то, что ПВО сбило все враждебные цели, их обломки упали в нескольких районах столицы.

Журналистка Новини.LIVE Антонина Карташева рассказала о последствиях российской атаки в Святошинском районе Киева.

Последствия атаки РФ в Святошинском районе Киева

Как известно, в Святошинском районе Киева произошло возгорание на парковке как раз вблизи жилой пятиэтажки. Несмотря на то, что два автомобиля сгорели дотла, а огонь успел распространиться даже по самому дому, окна и балконы на объекте остались целыми.

На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, саперов и полиции. Вероятно, на территории объекта есть не сдетонированная часть взрывчатки. Жителей дома эвакуировали. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что в результате удара по Киеву пострадали 18 человек, из них трое — дети.

Напомним, по столице оккупанты выпустили 20 ракет, Силы ПВО сбили все враждебные цели.

Зафиксировали попадание в жилую инфраструктуру города, а также повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.