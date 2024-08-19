Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Росія не знімає підрозділи з Донбасу для Курської області. Натомість окупанти формують "космічну піхоту".

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 серпня.

РФ не перекидає війська з Донеччини на Курську область

Жданов розповів, що хоча на початку операції окупанти і перекинули до 15 батальйонів з Херсонської та Запорізької областей на Курськ, але з Донеччини — жодного.

Також Жданов розповів про формування загарбниками так званої "космічної піхоти".

"Сьогодні я почув таке нове формулювання — "космічна піхота". Тобто вони формують мотострілецький полк. Взагалі така аналогічна дія, що льотчики та протиповітряні сили формують мотострілецький полк", — каже військовий експерт.