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Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

Жданов заявив, що росіяни не знімають підрозділи з Донбасу для Курської області

19 серпня 2024 р. 14:01

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13:51 Як має проходити повернення військових до цивільного життя — експерт назвав ключовий варіант

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13:00 Злочини росіян на ЗАЕС та повернення графіків відключень — ефір День.LIVE

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12:32 Експерт відповів, чи повернули українські біженці Польщі кошти, які вона дала для утримання

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

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08:00 Просування в Курській області та екстренна заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

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00:08 Експерт спрогнозував, яка кількість українців повернеться після війни — цифри невтішні

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Росія не знімає підрозділи з Донбасу для Курської області. Натомість окупанти формують "космічну піхоту".

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 19 серпня.

РФ не перекидає війська з Донеччини на Курську область

Жданов розповів, що хоча на початку операції окупанти і перекинули до 15 батальйонів з Херсонської та Запорізької областей на Курськ, але з Донеччини — жодного.

Також Жданов розповів про формування загарбниками так званої "космічної піхоти".

"Сьогодні я почув таке нове формулювання — "космічна піхота". Тобто вони формують мотострілецький полк. Взагалі така аналогічна дія, що льотчики та протиповітряні сили формують мотострілецький полк", — каже військовий експерт.

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13:50 Як це бути коханою військового — на вокзалі у Києві покажуть серію імерсивних вистав

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:41 У Сухопутних військах назвали кількість людей, які Росія вимушена перекинути на Курщину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:19 ЗСУ в Курській області могли розбити російські сили, які загрожували НАТО — експерт розповів деталі

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