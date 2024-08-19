Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Россия не снимает подразделения с Донбасса для Курской области. Вместо этого оккупанты формируют "космическую пехоту".
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 19 августа.
РФ не перебрасывает войска из Донбасса на Курскую область
Жданов рассказал, что хотя в начале операции оккупанты и перебросили в 15 батальонов из Херсонской и Запорожской областей на Курск, но из Донецкой области — ни одного.
Также Жданов рассказал о формировании захватчиками так называемой "космической пехоты".
"Сегодня я услышал такую новую формулировку — "космическая пехота". То есть они формируют мотострелковый полк. Вообще такое аналогичное действие, что летчики и противовоздушные силы формируют мотострелковый полк", — говорит военный эксперт.