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Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

03 вересня 2024 р. 08:00

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

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08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

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23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

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13:00Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

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10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

На фронті в Україні фіксують складну ситуацію. Найбільше боєзіткнень відбуваються на Покровському напрямку.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

  • військовий аналітик Євген Дикий;
  • політолог Ігор Чаленко;
  • фахівець з питань податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба;
  • політтехнолог Олег Постернак;
  • нардепка, "За майбутнє" Ірина Констанкевич;
  • нардеп, "Відновлення України" Володимир Мороз;
  • журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
  • політтехнолог Віталій Бала.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

  • збільшення податків для українців;
  • економічне бронювання та мобілізація;
  • ситуація на фронті: РФ посилює атаки з повітря.

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09:05 Долар дорожчає, євро дешевшає, а злотий на тому ж рівні — курс іноземних валют на сьогодні

08:59 Українцям пропонують зарплату у 100 тис. грн — ТОП-5 гарячих вакансій

08:57 ПАР підтримала "мирний план" закінчення війни в України від Китаю та Бразилії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:50 Байден різко відреагував на вбивство ізраїльських заручників

08:40 ЗСУ відновили позиції поблизу Покровська — в ISW назвали наслідки для окупантів

08:37 В Австрії незадоволені кількістю працевлаштованих українців в країні — скільки мають роботу

08:30 Грошова допомога мобілізованим українцям — у яких містах та скільки виплачують

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

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17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

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16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

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