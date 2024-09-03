Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

На фронті в Україні фіксують складну ситуацію. Найбільше боєзіткнень відбуваються на Покровському напрямку.
Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.
Про що ефір
Гостями студії Новини.LIVE стали:
- військовий аналітик Євген Дикий;
- політолог Ігор Чаленко;
- фахівець з питань податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба;
- політтехнолог Олег Постернак;
- нардепка, "За майбутнє" Ірина Констанкевич;
- нардеп, "Відновлення України" Володимир Мороз;
- журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;
- політтехнолог Віталій Бала.
Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:
- збільшення податків для українців;
- економічне бронювання та мобілізація;
- ситуація на фронті: РФ посилює атаки з повітря.