Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

На фронті в Україні фіксують складну ситуацію. Найбільше боєзіткнень відбуваються на Покровському напрямку.

Про це і не тільки поговоримо в ефірі Ранок.LIVE о 8:00.

Про що ефір

Гостями студії Новини.LIVE стали:

військовий аналітик Євген Дикий;

політолог Ігор Чаленко;

фахівець з питань податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба;

політтехнолог Олег Постернак;

нардепка, "За майбутнє" Ірина Констанкевич;

нардеп, "Відновлення України" Володимир Мороз;

журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

політтехнолог Віталій Бала.

Разом з ведучими Ольгою Волковою та Віталієм Прудиусом вони обговорять такі теми:

збільшення податків для українців;

економічне бронювання та мобілізація;

ситуація на фронті: РФ посилює атаки з повітря.