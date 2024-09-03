Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

На фронте в Украине фиксируется сложная ситуация. Больше всего боестолкновений происходят на Покровском направлении.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

военный аналитик Евгений Дикий;

политолог Игорь Чаленко;

специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Мирослав Лаба;

политтехнолог Олег Постернак;

нардепка, "За будущее" Ирина Констанкевич;

нардеп, "Восстановление Украины" Владимир Мороз;

журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

политтехнолог Виталий Бала.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

увеличение налогов для украинцев;

экономическое бронирование и мобилизация;

ситуация на фронте: РФ усугубляет атаки с воздуха.