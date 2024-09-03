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Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

3 сентября 2024 г. 8:00

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08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

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08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
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23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

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21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

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19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

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08:00 Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

2 сентября 2024
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23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

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21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Text

19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

Text

17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

На фронте в Украине фиксируется сложная ситуация. Больше всего боестолкновений происходят на Покровском направлении.

Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.

О чем эфир

Гостями студии Новини.LIVE стали:

  • военный аналитик Евгений Дикий;
  • политолог Игорь Чаленко;
  • специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Мирослав Лаба;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • нардепка, "За будущее" Ирина Констанкевич;
  • нардеп, "Восстановление Украины" Владимир Мороз;
  • журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • политтехнолог Виталий Бала.

Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:

  • увеличение налогов для украинцев;
  • экономическое бронирование и мобилизация;
  • ситуация на фронте: РФ усугубляет атаки с воздуха.

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08:14 ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десять танков — Генштаб обновил потери вражеской армии

08:09 Ракетный удар по Запорожью — из-за обстрела погибли женщина и восьмилетний мальчик

08:02 На Житомирщине мужчина ударил работника ТЦК из-за повестки — какое наказание получил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:00 В Украине изменили графики отключений электроэнергии на сегодня

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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