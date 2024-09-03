Увеличение налогов для украинцев и экономическое бронирование — эфир Ранок.LIVE

На фронте в Украине фиксируется сложная ситуация. Больше всего боестолкновений происходят на Покровском направлении.
Об этом и не только поговорим в эфире Ранок.LIVE в 8:00.
О чем эфир
Гостями студии Новини.LIVE стали:
- военный аналитик Евгений Дикий;
- политолог Игорь Чаленко;
- специалист по вопросам налоговой и регуляторной политики Мирослав Лаба;
- политтехнолог Олег Постернак;
- нардепка, "За будущее" Ирина Констанкевич;
- нардеп, "Восстановление Украины" Владимир Мороз;
- журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
- политтехнолог Виталий Бала.
Вместе с ведущими Ольгой Волковой и Виталием Прудиусом они обсудят следующие темы:
- увеличение налогов для украинцев;
- экономическое бронирование и мобилизация;
- ситуация на фронте: РФ усугубляет атаки с воздуха.