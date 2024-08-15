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Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

15 серпня 2024 р. 19:03

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

14 серпня 2024
Text

20:42 Російський опозиціонер Чичваркін пояснив, як Кремль знаходить гроші для продовження війни

Text

17:50 Експерт пояснив, як будівництво газопоршневих станцій вплине на ситуацію зі світлом в Україні

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Українські захисники все частіше використовують безпілотні системи для боротьби проти російських окупантів. Зокрема, ЗСУ застосовують наземні роботизовані комплекси.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі День.LIVE.

Використання технологій на фронті

"Зараз чергове технологічна еволюція відбувається на фронті, зокрема, і в Третій штурмовій бригаді. Це велике підсилення наземних роботизованих комплексів", — сказав Кудряшов.

Він уточнив, що це не лише "технособаки", а й логістичні машини, ударні дрони, які вже працюють на землі. Також це й знамениті "Вампіри" українського виробництва, які завдають ворогу ураження.

За словами захисника, роботизована техніка потужно впроваджується у всіх підрозділах.

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18:46 Правоохоронці викрили посадовців Київавтодору на розтраті 300 тис. грн бюджетних коштів

18:42 Полював на HIMARS та допомагав з наступом — на Донеччині затримали російського шпигуна

18:33 Прокуратура оголосила підозру ексспівробітниці Харківського СІЗО, яка працювала на ворога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:26 Чи треба оновлювати дані знятим з обліку — в Міноборони роз'яснили

18:25 На Тернопільщині чоловік у військовій формі стріляв у людей — є загиблі й поранені

18:24 У Росії розбився бомбардувальник Ту-22, — росЗМІ

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16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Найбільша атака на військові аеродроми РФ та комендатура на Курщині — ефір Ранок.LIVE

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