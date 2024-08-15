Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Українські захисники все частіше використовують безпілотні системи для боротьби проти російських окупантів. Зокрема, ЗСУ застосовують наземні роботизовані комплекси.

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в ефірі День.LIVE.

Використання технологій на фронті

"Зараз чергове технологічна еволюція відбувається на фронті, зокрема, і в Третій штурмовій бригаді. Це велике підсилення наземних роботизованих комплексів", — сказав Кудряшов.

Він уточнив, що це не лише "технособаки", а й логістичні машини, ударні дрони, які вже працюють на землі. Також це й знамениті "Вампіри" українського виробництва, які завдають ворогу ураження.

За словами захисника, роботизована техніка потужно впроваджується у всіх підрозділах.