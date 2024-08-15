Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Украинские защитники все чаще используют беспилотные системы для борьбы с российскими оккупантами. В частности, ВСУ применяют наземные роботизированные комплексы.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире День.LIVE.

Использование технологий на фронте

"Сейчас очередная технологическая эволюция происходит на фронте, в частности, и в Третьей штурмовой бригаде. Это большое усиление наземных роботизированных комплексов", — сказал Кудряшов.

Он уточнил, что это не только "технособаки", но и логистические машины, уже работающие на земле ударные дроны. Также это и знаменитые "Вампиры" украинского производства, которые наносят врагу поражение.

По словам защитника, роботизированная техника внедряется во всех подразделениях.