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Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

15 августа 2024 г. 19:03

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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

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17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

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17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

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16:40 Военный сообщил, почему оккупанты чаще самоликвидируются, чем сдаются в плен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:09 Масштабная операция СБУ на территории РФ и ситуация на фронте Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Самая большая атака на военные аэродромы РФ и комендатура в Курской области — эфир Ранок.LIVE

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20:42 Российский оппозиционер Чичваркин объяснил, как Кремль находит деньги для продолжения войны

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Украинские защитники все чаще используют беспилотные системы для борьбы с российскими оккупантами. В частности, ВСУ применяют наземные роботизированные комплексы.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире День.LIVE.

Использование технологий на фронте

"Сейчас очередная технологическая эволюция происходит на фронте, в частности, и в Третьей штурмовой бригаде. Это большое усиление наземных роботизированных комплексов", — сказал Кудряшов.

Он уточнил, что это не только "технособаки", но и логистические машины, уже работающие на земле ударные дроны. Также это и знаменитые "Вампиры" украинского производства, которые наносят врагу поражение.

По словам защитника, роботизированная техника внедряется во всех подразделениях.

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18:42 Охотился на HIMARS и помогал с наступлением — в Донецкой области задержали российского шпиона

18:33 Прокуратура объявила подозрение работавшей на врага экс-сотрудницы Харьковского СИЗО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:26 Нужно ли обновлять данные снятым с учета — в Минобороны разъяснили

18:25 На Тернопольщине мужчина в военной форме стрелял в людей — есть погибшие и раненые

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