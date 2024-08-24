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Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

24 серпня 2024 р. 10:12

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10:12 Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

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09:00 Історія боротьби України та сучасні виклики — спецефір Новини.LIVE до Дня Незалежності

Text

02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

Text

01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

23 серпня 2024
Text

23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Text

22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

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Заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов відповів, що варто негайно робити українській владі для покращення ситуації на фронті. Він додав, що військовим гостро необхідна велика кількість дронів для ефективного виконання бойових задач.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки витрачають дронів військові

Кудряшов заявив, що Україні варто нарощувати власні військово-промислові комплекси, які на місці вироблятимуть дрони типу FPV.

"Не варто забувати про те, що потрібно нарощувати ВПК, яке повинне працювати всередині країни. Ну, наприклад щодо таких дронів як FPV, то їх на передньому краї бригади, яка має свою смугу відповідальності, використовує на місяць не менш як 10 тисяч. Тому ви можете собі тільки уявити які цифри нам потрібні і якому форматі треба нарощувати", — сказав він.

Також він додав, що витрати дронів ідуть для роботизованих систем, які дозволяють вберегти людський ресурс і ефективно виконувати бойові задачі. На це одна бригада витрачає на місяць щонайменше 100 дронів. 

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09:53 Анджей Дуда приїхав до Києва — яка мета візиту

09:49 Виїзд за кордон — які документи потрібно обов'язково мати чоловікам

09:40 Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:38 Хто зичив нашій землі лиха, отримає його вдома — Зеленський зробив заяву на День Незалежності

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02:27 У Харкові 160 тис. жителів не мають свого житла, бо його розтрощили росіяни, — мер Терехов

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01:35 Північна Салтівка у Харкові майже розтрощена — окупанти з РФ хочуть залякати людей

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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

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