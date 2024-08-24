Заступник командира 3 ОШБр назвав приголомшливу кількість дронів, яких гостро бракує війську

Заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов відповів, що варто негайно робити українській владі для покращення ситуації на фронті. Він додав, що військовим гостро необхідна велика кількість дронів для ефективного виконання бойових задач.

Про це він сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки витрачають дронів військові

Кудряшов заявив, що Україні варто нарощувати власні військово-промислові комплекси, які на місці вироблятимуть дрони типу FPV.

"Не варто забувати про те, що потрібно нарощувати ВПК, яке повинне працювати всередині країни. Ну, наприклад щодо таких дронів як FPV, то їх на передньому краї бригади, яка має свою смугу відповідальності, використовує на місяць не менш як 10 тисяч. Тому ви можете собі тільки уявити які цифри нам потрібні і якому форматі треба нарощувати", — сказав він.

Також він додав, що витрати дронів ідуть для роботизованих систем, які дозволяють вберегти людський ресурс і ефективно виконувати бойові задачі. На це одна бригада витрачає на місяць щонайменше 100 дронів.