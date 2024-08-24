Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов ответил, что следует немедленно делать украинским властям для улучшения ситуации на фронте. Он добавил, что военным остро необходимо большое количество дронов для эффективного выполнения боевых задач.

Об этом он сказал в эфире Вечір.LIVE.

Сколько тратят дронов военные

Кудряшов заявил, что Украине следует наращивать собственные военно-промышленные комплексы, которые будут на месте производить дроны типа FPV.

"Не стоит забывать о том, что нужно наращивать ВПК, которое должно работать внутри страны. Ну, например относительно таких дронов как FPV, то их на переднем крае бригады, имеющей свою полосу ответственности, использует в месяц не менее 10 тысяч . Поэтому вы можете себе только представить, какие цифры нам нужны и в каком формате нужно наращивать", — сказал он.

Также он добавил, что расход дронов идут для роботизированных систем, позволяющих уберечь человеческий ресурс и эффективно выполнять боевые задачи. На это одна бригада тратит в месяц не менее 100 дронов.