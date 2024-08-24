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Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

24 августа 2024 г. 10:12

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10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

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09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

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13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

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12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов ответил, что следует немедленно делать украинским властям для улучшения ситуации на фронте. Он добавил, что военным остро необходимо большое количество дронов для эффективного выполнения боевых задач.

Об этом он сказал в эфире Вечір.LIVE.

Сколько тратят дронов военные

Кудряшов заявил, что Украине следует наращивать собственные военно-промышленные комплексы, которые будут на месте производить дроны типа FPV.

"Не стоит забывать о том, что нужно наращивать ВПК, которое должно работать внутри страны. Ну, например относительно таких дронов как FPV, то их на переднем крае бригады, имеющей свою полосу ответственности, использует в месяц не менее 10 тысяч . Поэтому вы можете себе только представить, какие цифры нам нужны и в каком формате нужно наращивать", — сказал он.

Также он добавил, что расход дронов идут для роботизированных систем, позволяющих уберечь человеческий ресурс и эффективно выполнять боевые задачи. На это одна бригада тратит в месяц не менее 100 дронов.

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09:49 Выезд за границу — какие документы нужно обязательно иметь мужчинам

09:40 Российские бомбардировщики ночью атаковали остров Змеиный — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:38 Кто желал нашей земле беду, получит ее дома — Зеленский сделал заявление на День Независимости

09:21 В Одессе возобновлено движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина

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02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

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01:35 Северная Салтовка в Харькове почти разбита — оккупанты РФ хотят запугать людей

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23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

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22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

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