З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з російськими військовополоненими з Курської області. Один з них — 21-річний Сергій Заїкін з Мордовії. Він розповів, чому пішов воювати проти України.

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Полонений з Курської області

Заїкін з мотострілецького підрозділу, був у полку 488. Його разом з іншими окупантами відправили на кордон.

Раніше він навчався на машиніста та працював офіціантом. Загарбник розповів, що 11 грудня 2023 року отримав повістку, а 13 грудня його вже забрали в армію. Спочатку він був в навчальному центрі у Челябінську.

"На кордоні я був десь місяці три-три з половиною. Ну і все, потім потрапив у полон. Сказали у нас як вартова служба, до зброї ми не торкаємося. Ну ходимо в наряди зі зброєю, але ми не стріляли", — каже Заїкін.

Після початку операції ЗСУ у Курській області окупантам сказали відходити.

Як Заїкін потрапив у полон

"Ми малими групами перебігали в ліс, рухалися лісосмугою в бік млина біля села Гуєво. Ну і на цьому млині нас взяли штурмом", — розповів росіянин.

За його словами, на другому поверсі були строковики. Після "прильоту" снаряда сталася пожежа, тому загарбники почали спускатися вниз.

Заїкін каже, що українські військові наголосили, щоб окупанти прибрали каски, зброю та бронежилети. Після цього росіяни потрапили у полон.

"Ми дочекалися машину, нас відвезли і все. Хто не розумів української, вони розмовляли для нас російською, щоб було зрозуміло. Такого нічого не було. Наступного дня ми приїхали, помилися, нам дали капці, щоб у берцях не ходили", — розповів Заїкін.

Окупант зазначив, що хоче швидше потрапити додому через обмін. Також до загарбників приходили представники "Червоного Хреста".

Заїкін наголосив, що у нього негативне відношення до війни. Водночас окупант каже, що не розуміється в політиці.

"Після обміну у мене немає планів якось зв'язуватися з "СВО". Хочу жити простим життям", — додав він.