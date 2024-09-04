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З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

04 вересня 2024 р. 21:30

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21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

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19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з російськими військовополоненими з Курської області. Один з них — 21-річний Сергій Заїкін з Мордовії. Він розповів, чому пішов воювати проти України.

Подивитися відео можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Полонений з Курської області

Заїкін з мотострілецького підрозділу, був у полку 488. Його разом з іншими окупантами відправили на кордон. 

Раніше він навчався на машиніста та працював офіціантом. Загарбник розповів, що 11 грудня 2023 року отримав повістку, а 13 грудня його вже забрали в армію. Спочатку він був в навчальному центрі у Челябінську.

"На кордоні я був десь місяці три-три з половиною. Ну і все, потім потрапив у полон. Сказали у нас як вартова служба, до зброї ми не торкаємося. Ну ходимо в наряди зі зброєю, але ми не стріляли", — каже Заїкін.

Після початку операції ЗСУ у Курській області окупантам сказали відходити. 

Як Заїкін потрапив у полон

"Ми малими групами перебігали в ліс, рухалися лісосмугою в бік млина біля села Гуєво. Ну і на цьому млині нас взяли штурмом", — розповів росіянин.

За його словами, на другому поверсі були строковики. Після "прильоту" снаряда сталася пожежа, тому загарбники почали спускатися вниз. 

Заїкін каже, що українські військові наголосили, щоб окупанти прибрали каски, зброю та бронежилети. Після цього росіяни потрапили у полон.

"Ми дочекалися машину, нас відвезли і все. Хто не розумів української, вони розмовляли для нас російською, щоб було зрозуміло. Такого нічого не було. Наступного дня ми приїхали, помилися, нам дали капці, щоб у берцях не ходили", — розповів Заїкін.

Окупант зазначив, що хоче швидше потрапити додому через обмін. Також до загарбників приходили представники "Червоного Хреста".

Заїкін наголосив, що у нього негативне відношення до війни. Водночас окупант каже, що не розуміється в політиці.

"Після обміну у мене немає планів якось зв'язуватися з "СВО". Хочу жити простим життям", — додав він.

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21:13 Допомагала виїхати військовозобов'язаним за кордон — як суд покарав волонтерку

21:10 Український паралімпійський плавець побив світовий рекорд та здобув "золото"

21:04 У Сумах лунають вибухи — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:55 Повторна ВЛК — яка категорія громадян не зобов'язана її проходити

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21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

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19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

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