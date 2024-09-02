Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з російським військовополоненим з Курської області. Загарбник розповів, як вороже Міністерство оборони збрехало йому.

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Військовополонений з Курської області

Російський контрактник Олександр Учайкін розповів, що пішов воювати через борги.

"Казали, що я буду працювати в тилу водієм", — каже він.

За його словами, Міноборони РФ обмануло своїх громадян, тому він потрапив у полон у Курській області.

"Наші війська не втримали кордон. Я щасливий, що я живий. Я нічого не можу сказати, я в політиці не сильний", — каже Учайкін.

Він розповів, що разом з іншими окупантами був на навчанні протягом двох тижнів. Контракт Учайкін підписав 23 червня цього року.

Причини підписання контракту

"У мене судові пристави заарештували майно і не було інших можливостей, щоб швидко все перекрити. А там, коли підписуєш контракт і всі судові стримування, тоді судовий процес призупиняється", — розповів росіянин.

За підписання контракту військовополонений отримав 300 тисяч рублів. Йому обіцяли, що брати участь у військових діях він не буде.

Початок операції ЗСУ у Курській області

Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, тоді Учайкін разом з солдатами РФ почали відступати. За його словами, було багато втрат.

"Ми почали відступати, відступали десь доби дві-три, напевно. Нам сказали, що до певного населеного пункту треба дістатися, туди прийдемо, а там вже, як то кажуть, подальші вказівки, ми в цей населений пункт прийшли, а там нікого не було", — каже Учайкін.

Тоді окупанти ховалися в одному з будинків, однак туди зайшли українські бійці.

"З нами поводилися нормально, не було ніяких там знущань або наруги або ще чогось. Ну як беруть у полон, природно, крики, шум, ну без цього, без рукоприкладства", — зазначив військовополонений росіянин.

Участь у бойових діях

Учайкін каже, що у нього багато друзів загинули у війні проти України, а також залишилися інвалідами. Після цих випадків він вирішив підписати контракт, однак без участі у бойових діях, але Міноборони РФ так не вважало.

Журналіст запитав окупанта, чому він потрапив в українській полон на території Курської області.

"Наші війська не втримали кордон більше по-іншому я не можу ніяк це сказати", — відповів він.

Учайкін не очікував, що українці зможуть почати наступальну операцію в Курській області.