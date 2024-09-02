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Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

02 вересня 2024 р. 21:30

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

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19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

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Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з російським військовополоненим з Курської області. Загарбник розповів, як вороже Міністерство оборони збрехало йому.

Подивитися відео можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Військовополонений з Курської області

Російський контрактник Олександр Учайкін розповів, що пішов воювати через борги.

"Казали, що я буду працювати в тилу водієм", — каже він.

За його словами, Міноборони РФ обмануло своїх громадян, тому він потрапив у полон у Курській області.

"Наші війська не втримали кордон. Я щасливий, що я живий. Я нічого не можу сказати, я в політиці не сильний", — каже Учайкін.

Він розповів, що разом з іншими окупантами був на навчанні протягом двох тижнів. Контракт Учайкін підписав 23 червня цього року. 

Причини підписання контракту

"У мене судові пристави заарештували майно і не було інших можливостей, щоб швидко все перекрити. А там, коли підписуєш контракт і всі судові стримування, тоді судовий процес призупиняється", — розповів росіянин. 

За підписання контракту військовополонений отримав 300 тисяч рублів. Йому обіцяли, що брати участь у військових діях він не буде.

Початок операції ЗСУ у Курській області

Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, тоді Учайкін разом з солдатами РФ почали відступати. За його словами, було багато втрат. 

"Ми почали відступати, відступали десь доби дві-три, напевно. Нам сказали, що до певного населеного пункту треба дістатися, туди прийдемо, а там вже, як то кажуть, подальші вказівки, ми в цей населений пункт прийшли, а там нікого не було", — каже Учайкін.

Тоді окупанти ховалися в одному з будинків, однак туди зайшли українські бійці. 

"З нами поводилися нормально, не було ніяких там знущань або наруги або ще чогось. Ну як беруть у полон, природно, крики, шум, ну без цього, без рукоприкладства", — зазначив військовополонений росіянин.

Участь у бойових діях

Учайкін каже, що у нього багато друзів загинули у війні проти України, а також залишилися інвалідами. Після цих випадків він вирішив підписати контракт, однак без участі у бойових діях, але Міноборони РФ так не вважало.

Журналіст запитав окупанта, чому він потрапив в українській полон на території Курської області.

"Наші війська не втримали кордон більше по-іншому я не можу ніяк це сказати", — відповів він.

Учайкін не очікував, що українці зможуть почати наступальну операцію в Курській області.

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21:46 Завтра графіки діятимуть всю добу — коли одеситам очікувати світло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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