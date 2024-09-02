Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Журналисты Новини.LIVE пообщались с российским военнопленным из Курской области. Захватчик рассказал, как вражеское Министерство обороны соврало ему.

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Военнопленный из Курской области

Российский контрактник Александр Учайкин рассказал, что пошел воевать из-за долгов.

"Говорили, что я буду работать в тылу водителем", — говорит он.

По его словам, Минобороны РФ обмануло своих граждан, поэтому он попал в плен в Курской области.

"Наши войска не удержали границу. Я счастлив, что я жив. Я ничего не могу сказать, я в политике не силен", — говорит Учайкин.

Он рассказал, что вместе с другими оккупантами был на учебе в течение двух недель. Контракт Учайкин подписал 23 июня этого года.

Причины подписания контракта

"У меня судебные приставы арестовали имущество и не было других возможностей, чтобы быстро все перекрыть. А там, когда подписываешь контракт и все судебные сдерживания, тогда судебный процесс приостанавливается", — рассказал россиянин.

За подписание контракта военнопленный получил 300 тысяч рублей. Ему обещали, что участвовать в военных действиях он не будет.

Начало операции ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, тогда Учайкин вместе с солдатами РФ начали отступать. По его словам, было много потерь.

"Мы начали отступать, отступали где-то суток двое-трое, наверное. Нам сказали, что до определенного населенного пункта надо добраться, туда придем, а там уже, как говорится, дальнейшие указания, мы в этот населенный пункт пришли, а там никого не было", — говорит Учайкин.

Тогда оккупанты прятались в одном из домов, однако туда зашли украинские бойцы.

"С нами вели себя нормально, не было никаких там издевательств или надругательств или еще чего-то. Ну как берут в плен, естественно, крики, шум, ну без этого, без рукоприкладства", — отметил военнопленный россиянин.

Участие в боевых действиях

Учайкин говорит, что у него многие друзья погибли в войне против Украины, а также остались инвалидами. После этих случаев он решил подписать контракт, но без участия в боевых действиях, но Минобороны РФ так не считало.

Журналист спросил оккупанта, почему он попал в украинский плен на территории Курской области.

"Наши войска не удержали границу больше по-другому я не могу никак это сказать", — ответил он.

Учайкин не ожидал, что украинцы смогут начать наступательную операцию в Курской области.