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Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

2 сентября 2024 г. 21:30

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21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

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19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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15:53 Мариуполь отправляет гуманитарную помощь в Курск огромными фурами, — Андрющенко

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13:00 Ракетная атака на Киев и обстрелы Харькова — эфир День.LIVE

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10:05 Россия хочет оставить Украину без света — в КМВА поделились деталями о вражеских атаках

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Журналисты Новини.LIVE пообщались с российским военнопленным из Курской области. Захватчик рассказал, как вражеское Министерство обороны соврало ему.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Военнопленный из Курской области

Российский контрактник Александр Учайкин рассказал, что пошел воевать из-за долгов.

"Говорили, что я буду работать в тылу водителем", — говорит он.

По его словам, Минобороны РФ обмануло своих граждан, поэтому он попал в плен в Курской области.

"Наши войска не удержали границу. Я счастлив, что я жив. Я ничего не могу сказать, я в политике не силен", — говорит Учайкин.

Он рассказал, что вместе с другими оккупантами был на учебе в течение двух недель. Контракт Учайкин подписал 23 июня этого года.

Причины подписания контракта

"У меня судебные приставы арестовали имущество и не было других возможностей, чтобы быстро все перекрыть. А там, когда подписываешь контракт и все судебные сдерживания, тогда судебный процесс приостанавливается", — рассказал россиянин.

За подписание контракта военнопленный получил 300 тысяч рублей. Ему обещали, что участвовать в военных действиях он не будет.

Начало операции ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, тогда Учайкин вместе с солдатами РФ начали отступать. По его словам, было много потерь.

"Мы начали отступать, отступали где-то суток двое-трое, наверное. Нам сказали, что до определенного населенного пункта надо добраться, туда придем, а там уже, как говорится, дальнейшие указания, мы в этот населенный пункт пришли, а там никого не было", — говорит Учайкин.

Тогда оккупанты прятались в одном из домов, однако туда зашли украинские бойцы.

"С нами вели себя нормально, не было никаких там издевательств или надругательств или еще чего-то. Ну как берут в плен, естественно, крики, шум, ну без этого, без рукоприкладства", — отметил военнопленный россиянин.

Участие в боевых действиях

Учайкин говорит, что у него многие друзья погибли в войне против Украины, а также остались инвалидами. После этих случаев он решил подписать контракт, но без участия в боевых действиях, но Минобороны РФ так не считало.

Журналист спросил оккупанта, почему он попал в украинский плен на территории Курской области.

"Наши войска не удержали границу больше по-другому я не могу никак это сказать", — ответил он.

Учайкин не ожидал, что украинцы смогут начать наступательную операцию в Курской области.

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22:03 В Харькове прогремели взрывы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:02 Шмыгаль заявил, что МВФ начинает миссию для просмотра программы EFF

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