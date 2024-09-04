Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Соболєв, нардеп Олексій Жмеренецький, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко та Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Зокрема, вони обговорять російський обстріл України 4 вересня.

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Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відставку та зустріч Президента Володимира Зеленського з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Вони також поговорять про те, що нардепка Безугла опублікувала копії російського паспорта дружини начштабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого.