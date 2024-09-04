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Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

04 вересня 2024 р. 17:50

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

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16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

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15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Сергій Соболєв, нардеп Олексій Жмеренецький, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко та Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах. Зокрема, вони обговорять російський обстріл України 4 вересня.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Вечір.LIVE

Гості ефіру прокоментують заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про відставку та зустріч Президента Володимира Зеленського з прем'єром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Вони також поговорять про те, що нардепка Безугла опублікувала копії російського паспорта дружини начштабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. 

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18:36 У дитячій лікарні Львова перебуває вісім дітей — лікар повідомив про їх стан

18:32 Киян попередили про небезпеку — у столиці запровадили карантин

18:10 Вантажообіг портів Великої Одеси зріс — які показники

18:04 В Укренерго опублікували графік відключень світла на завтра — скільки діятиме черг

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:01 Україна завершила реструктуризацію боргу — що відомо

17:59 У Швеції сталася стрілянина у школі — поліція повідомила про постраждалого

17:55 Шольц анонсував велику поставку Україні систем ППО IRIS-T

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13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

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11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

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09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

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