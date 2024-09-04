Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Соболев, нардеп Алексей Жмеренецкий, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко и Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. В частности, они обсудят российские обстрелы Украины 4 сентября.

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Эфир Вечір.LIVE

Гости в эфире прокомментируют заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке и встрече Президента Владимира Зеленского с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом.

Они также поговорят о том, что нардеп Безуглая опубликовала копии российского паспорта жены начштаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.