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Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

4 сентября 2024 г. 17:50

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

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09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

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08:00Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

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16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
Text

17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области

Гостями эфира Вечір.LIVE стали член Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Соболев, нардеп Алексей Жмеренецкий, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко и Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. В частности, они обсудят российские обстрелы Украины 4 сентября.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости в эфире прокомментируют заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы об отставке и встрече Президента Владимира Зеленского с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом.

Они также поговорят о том, что нардеп Безуглая опубликовала копии российского паспорта жены начштаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого.

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18:37 В Днепре слышны взрывы — какая опасность

18:36 В детской больнице Львова находятся восемь детей — врач сообщил об их состоянии

18:32 Киевлян предупредили об опасности — в столице ввели карантин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:10 Грузооборот портов Большой Одессы вырос — какие показатели

18:04 В Укрэнерго опубликовали график отключений света на завтра — сколько будет действовать очередей

18:01 Украина завершила реструктуризацию долга — что известно

17:59 В Швеции произошла стрельба в школе — полиция сообщила о пострадавшем

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17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

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13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

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11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

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05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

3 сентября 2024
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17:50 Российский удар по Полтаве и визит Путина в Монголию — эфир Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третьей штурмовой заявили, что ВСУ наладили систему обнаружения и уничтожения сил врага

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15:33 В Третьей штурмовой рассказали о результате контрнаступательной операции в Харьковской области