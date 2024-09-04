Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Журналисты Новини.LIVE пообщались с российскими военнопленными из Курской области. Один из них — 21-летний Сергей Заикин из Мордовии. Он рассказал, почему пошел воевать против Украины.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пленный из Курской области

Заикин из мотострелкового подразделения, был в полку 488. Его вместе с другими оккупантами отправили на границу.

Раньше он учился на машиниста и работал официантом. Захватчик рассказал, что 11 декабря 2023 года получил повестку, а 13 декабря его уже забрали в армию. Первоначально он был в учебном центре в Челябинске.

"На границе я был где-то месяца три-три с половиной. Ну и все, потом попал в плен. Сказали у нас как караульная служба, к оружию мы не прикасаемся. Ну ходим в наряды с оружием, но мы не стреляли", — говорит Заикин.

После начала операции ВСУ в Курской области оккупантам сказали отходить.

Как Заикин попал в плен

"Мы малыми группами перебегали в лес, двигались по лесополосе в сторону мельницы возле села Гуево. Ну и на этой мельнице нас взяли штурмом", — рассказал россиянин.

По его словам, на втором этаже были срочники. После "прилета" снаряда произошел пожар, поэтому захватчики начали спускаться вниз.

Заикин говорит, что украинские военные отметили, чтобы оккупанты убрали каски, оружие и бронежилеты. После этого россияне попали в плен.

"Мы дождались машину, нас отвезли и все. Кто не понимал украинского, они разговаривали для нас на русском, чтобы было понятно. Такого ничего не было. На следующий день мы приехали, помылись, нам дали тапочки, чтобы в берцах не ходили", — рассказал Заикин.

Оккупант отметил, что хочет быстрее попасть домой через обмен. Также к захватчикам приходили представители "Красного Креста".

Заикин отметил, что у него негативное отношение к войне. В то же время оккупант говорит, что не разбирается в политике.

"После обмена у меня нет планов как-то связываться с "СВО". Хочу жить простой жизнью", — добавил он.