Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне arrow
Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

4 сентября 2024 г. 21:30

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ

Журналисты Новини.LIVE пообщались с российскими военнопленными из Курской области. Один из них — 21-летний Сергей Заикин из Мордовии. Он рассказал, почему пошел воевать против Украины.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Пленный из Курской области

Заикин из мотострелкового подразделения, был в полку 488. Его вместе с другими оккупантами отправили на границу. 

Раньше он учился на машиниста и работал официантом. Захватчик рассказал, что 11 декабря 2023 года получил повестку, а 13 декабря его уже забрали в армию. Первоначально он был в учебном центре в Челябинске.

"На границе я был где-то месяца три-три с половиной. Ну и все, потом попал в плен. Сказали у нас как караульная служба, к оружию мы не прикасаемся. Ну ходим в наряды с оружием, но мы не стреляли", — говорит Заикин.

После начала операции ВСУ в Курской области оккупантам сказали отходить.

Как Заикин попал в плен

"Мы малыми группами перебегали в лес, двигались по лесополосе в сторону мельницы возле села Гуево. Ну и на этой мельнице нас взяли штурмом", — рассказал россиянин.

По его словам, на втором этаже были срочники. После "прилета" снаряда произошел пожар, поэтому захватчики начали спускаться вниз. 

Заикин говорит, что украинские военные отметили, чтобы оккупанты убрали каски, оружие и бронежилеты. После этого россияне попали в плен.

"Мы дождались машину, нас отвезли и все. Кто не понимал украинского, они разговаривали для нас на русском, чтобы было понятно. Такого ничего не было. На следующий день мы приехали, помылись, нам дали тапочки, чтобы в берцах не ходили", — рассказал Заикин.

Оккупант отметил, что хочет быстрее попасть домой через обмен. Также к захватчикам приходили представители "Красного Креста".

Заикин отметил, что у него негативное отношение к войне. В то же время оккупант говорит, что не разбирается в политике.

"После обмена у меня нет планов как-то связываться с "СВО". Хочу жить простой жизнью", — добавил он.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

21:25 Отключение света на Одесчине — какие графики на завтра

21:13 Помогала выехать военнообязанным за границу — как суд наказал волонтера

21:10 Украинский паралимпийский пловец побил мировой рекорд и завоевал "золото"

21:04 В Сумах раздаются взрывы — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:55 Повторная ВВК — какая категория граждан не обязана ее проходить

20:52 Верещук заняла должность в Офисе Президента — что известно

20:45 Динамо объявило о трансфере звездного нападающего УПЛ

20:37 Зеленский посетил фракцию Слуги народа — кто может занять должности министров

20:25 Некоторые области будут щедро заливать дожди — синоптики спрогнозировали погоду в Украине на завтра

Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Новость с фото

06:56 Проверяем кошельки — ТОП-15 ценных монет Украины

06:40 В Украине стремительно растут цены на драгоценные металлы — сколько стоит 1 г золота в сентябре

06:11 Финмониторинг в Украине — за чьими операциями наблюдает власть и какие штрафы можно получить

2 сентября 2024

14:56 Они являются частью Одессы — на Аллее Звезд появились новые имена

06:42 Отключения света в Украине — как ТРЦ импортируют электроэнергию из-за границы и сколько это стоит

30 августа 2024

06:38 Возвращение мужчин и расширение мобилизации в Украине – большое интервью Подоляка

Text

21:38 Нардеп Ивченко ответил, когда состоятся кадровые назначения в Кабмине

Text

21:30 Из университета на фронт — пленный из Курской области рассказал Новини.LIVE, как оказался на войне

Text

19:15 Нардеп спрогнозировал, сколько часов украинцы будут без света зимой

Text

17:50 Российские обстрелы Украины и отставка главы МИД Кулебы — эфир Вечір.LIVE

Text

17:40 В Полтаве продолжают разбирать завалы — подробности от ГСЧС

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

13:00 Трагедия во Львове и вчерашний ракетный удар по Полтаве — эфир День.LIVE

Text

11:11 Федиенко объяснил, почему партнеры до сих пор не понимают, что такое война

Text

09:43 Фрис заявил, что отставка Малюськи была неожиданностью — он объяснил причину

Text

08:00 Российская атака по Львову и массовое увольнение министров — эфир Ранок.LIVE

Text

05:47 Ждут ли Украину катастрофические последствия в энергетике — нардеп Кучеренко дал ответ