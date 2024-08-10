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Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

10 серпня 2024 р. 14:22

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9 серпня 2024
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22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

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Російські солдати в Україні ставляться до українців з неприкритим садизмом. При цьому, цьому їх навчає вищий офіцерський склад.

Про це розповів офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Василь Савін в ефірі Вечір.LIVE. 

Чому росіяни поводять себе як садисти 

За його словами, вони поводять так себе не тільки до військовополонених, а й до цивільних українців.

"Цьому їх вчать, від них вимагають залякувати людей. Зокрема, вони створюють завжди спершу жахливий геноцид місцевого населення — вбивства, тортури — усе це вони роблять задля залякування і пришвидшення підписання мирних договорів", — каже військовий.

Савін також додав, що це спостерігається ще з російської історії.

"Яскравий приклад — Кавказ у ХІХ ст. Жахливий геноцид місцевого населення, причому, з такою жорстокістю, що та частина, якій пощастило, постійно впливала на своє керівництво", — каже він.

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14:07 РФ зміцнює захист Кримського мосту — партизани "АТЕШ" провели розвідку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:01 Лузан та Рибачок не вийшли в фінал Олімпійських ігор в каное-одиночці

13:59 Внаслідок авіаудару Ізраїлю по школі в Газі загинули понад 100 людей, — ЗМІ

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