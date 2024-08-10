Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

Російські солдати в Україні ставляться до українців з неприкритим садизмом. При цьому, цьому їх навчає вищий офіцерський склад.

Про це розповів офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Василь Савін в ефірі Вечір.LIVE.

Чому росіяни поводять себе як садисти

За його словами, вони поводять так себе не тільки до військовополонених, а й до цивільних українців.

"Цьому їх вчать, від них вимагають залякувати людей. Зокрема, вони створюють завжди спершу жахливий геноцид місцевого населення — вбивства, тортури — усе це вони роблять задля залякування і пришвидшення підписання мирних договорів", — каже військовий.

Савін також додав, що це спостерігається ще з російської історії.

"Яскравий приклад — Кавказ у ХІХ ст. Жахливий геноцид місцевого населення, причому, з такою жорстокістю, що та частина, якій пощастило, постійно впливала на своє керівництво", — каже він.