Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

Російські солдати в Україні ставляться до українців з неприкритим садизмом. При цьому, цьому їх навчає вищий офіцерський склад.
Про це розповів офіцер 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Василь Савін в ефірі Вечір.LIVE.
Чому росіяни поводять себе як садисти
За його словами, вони поводять так себе не тільки до військовополонених, а й до цивільних українців.
"Цьому їх вчать, від них вимагають залякувати людей. Зокрема, вони створюють завжди спершу жахливий геноцид місцевого населення — вбивства, тортури — усе це вони роблять задля залякування і пришвидшення підписання мирних договорів", — каже військовий.
Савін також додав, що це спостерігається ще з російської історії.
"Яскравий приклад — Кавказ у ХІХ ст. Жахливий геноцид місцевого населення, причому, з такою жорстокістю, що та частина, якій пощастило, постійно впливала на своє керівництво", — каже він.