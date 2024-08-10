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Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

10 августа 2024 г. 14:22

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23:24 Освобожденный защитник заявил, что власти должны любым путем вернуть пленных

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22:52 Офицер ВСУ поблагодарил Зеленского за возвращение из плена

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21:12 Нардеп спрогнозировал несколько сценариев развития событий в Курской области

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21:00 Военный ВСУ об ужасах в российском плену, издевательствах и освобождении — эксклюзив Новини.LIVE

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18:06 Китай позиционирует себя как альтернативу США — Гриценко объяснила, что об этом свидетельствует

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Российские солдаты в Украине относятся к украинцам с неприкрытым садизмом. При этом их обучает высший офицерский состав.

Об этом рассказал офицер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Василий Савин в эфире Вечір.LIVE.

Почему россияне ведут себя как садисты

По его словам, они ведут себя не только к военнопленным, но и к гражданским украинцам.

"Этому их учат, от них требуют запугивать людей. В частности, они создают всегда сначала ужасный геноцид местного населения — убийства, пытки — все это они делают для устрашения и ускорения подписания мирных договоров", — говорит военный.

Савин также добавил, что это наблюдается еще в российской истории.

"Яркий пример — Кавказ в XIX в. Ужасный геноцид местного населения, причем с такой жестокостью, чтобы та часть народа, которой повезло, постоянно влияла на свое руководство", — говорит он.

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