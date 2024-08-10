Их этому учат — офицер ВСУ раскрыл подробности садизма со стороны оккупантов к украинцам

Российские солдаты в Украине относятся к украинцам с неприкрытым садизмом. При этом их обучает высший офицерский состав.

Об этом рассказал офицер 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Василий Савин в эфире Вечір.LIVE.

Почему россияне ведут себя как садисты

По его словам, они ведут себя не только к военнопленным, но и к гражданским украинцам.

"Этому их учат, от них требуют запугивать людей. В частности, они создают всегда сначала ужасный геноцид местного населения — убийства, пытки — все это они делают для устрашения и ускорения подписания мирных договоров", — говорит военный.

Савин также добавил, что это наблюдается еще в российской истории.

"Яркий пример — Кавказ в XIX в. Ужасный геноцид местного населения, причем с такой жестокостью, чтобы та часть народа, которой повезло, постоянно влияла на свое руководство", — говорит он.