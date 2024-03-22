Ворог застосував максимум озброєння — Гуменюк про масовану атаку по Україні

Вночі з 21 проти 22 березня Росія вкотре атакувала Україну із застосуванням різного типу озброєння. Ворог спеціально намагався навантажити системи ППО України, аби завдати максимальних пошкоджень об'єктам енергетики.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Чим атакувала РФ

Під час сьогоднішньої масованої атаки ворог намагався застосувати максимум озброєння.

"Були задіяні авіаційний компонент, дроновий і ракетний. Також ми бачили, що на бойове чергування ворог вивів підводні ракетоносії. Проте щодо їхнього застосування наразі даних поки що немає, вони потребують уточнення", — заначила Наталя Гуменюк.

Тактика ворожих масованих обстрілів

Ворог надалі концентрується на виснаженні протиповітряної оборони України а також на намаганні її обійти.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань, тому що ворог застосував такий прийом як масоване виснаження систем ППО", — прокоментувала військова.

Наталя Гуменюк зазначила, що такий масований удар спрямовується концентровано.

"Ми зараз бачимо, що ворог мав намір поцілити по об'єктах енергетики. Саме це у окупантів було в пріоритеті, тож вони "рясним дощем" із ракет та дронів намагались перенавантажити системи ППО", — додала військова.

Зазначимо, що під час масованої ракетної атаки 22 березня російські окупанти випустили по Україні 151 повітряну ціль. Завдяки Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 92 засоби нападу.

Також ми писали, що Міністр енергетики України заявив, що країна-терорист Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику за останній час. Внаслідок обстрілів вранці 22 березня є влучання та пошкодження об’єктів генерації у різних областях.