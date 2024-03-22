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Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

Враг применил максимум вооружения — Гуменюк о массированной атаке по Украине

22 марта 2024 г. 10:40

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08:03 Зеленский обратился к украинцам! Утренняя российская атака по Украине — эфир Новини.LIVE

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01:00 Российский оппозиционер Чичваркин назвал истинную цель РДК и Легиона "Свобода России"

21 марта 2024
Text

23:57 Чичваркин заявил о страхе Кремля перед ростом сторонников легиона "Свобода России"

Text

22:47 Российский оппозиционер назвал причину, почему Путин сделал паузу и не атаковал Киев более 40 суток

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20:00 Эксперт рассказал о помощи от Чехии для Украины

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19:25 Эксперт рассказал, могут ли русский язык и рубль стать доминирующими в мире

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Ночью с 21 против 22 марта Россия в очередной раз атаковала Украину с применением разного типа вооружения. Враг специально пытался нагрузить системы ПВО Украины, чтобы нанести максимальные повреждения объектам энергетики.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Чем атаковала РФ

Во время массированной атаки враг пытался применить максимум вооружения.

"Были задействованы авиационный компонент, дроновый и ракетный. Также мы видели, что на боевое дежурство враг вывел подводные ракетоносители. Однако по их применению пока данных пока нет, они нуждаются в уточнении" , — отметила Наталья Гуменюк.

Тактика вражеских массированных обстрелов

Враг в дальнейшем концентрируется на истощении противовоздушной обороны Украины, а также на попытке ее обойти.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий, потому что враг применил такой прием как массированное истощение систем ПВО" , — прокомментировала военная.

Наталья Гуменюк отметила, что такой массированный удар направляется концентрированно.

"Мы сейчас видим, что враг намеревался попасть по объектам энергетики. Именно это у оккупантов было в приоритете, поэтому они "обильным дождем" из ракет и дронов пытались перегрузить системы ПВО" , — добавила военная.

Отметим, что во время массированной ракетной атаки 22 марта российские кафиры выпустили по Украине 151 воздушную цель. Благодаря Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 92 средства нападения.

Также мы писали, что Министр энергетики Украины заявил, что страна-террорист Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику за последнее время. В результате обстрелов утром 22 марта есть попадание и повреждение объектов генерации в разных областях.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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