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Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

03 вересня 2024 р. 11:01

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11:01 Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

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08:20 Лихоманка наразі несе вищі ризики для українців, ніж COVID, — заслужена лікарка України

Text

08:00 Збільшення податків для українців та економічне бронювання — ефір Ранок.LIVE

2 вересня 2024
Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

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15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

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Російські війська можуть наблизитися до Покровська за 1-2 тижні. Проте, як стверджує ветеран російсько-української війни, це ще не означає його миттєве захоплення.

Про це у етері 3 вересня Ранок.LIVE заявив Євген Дикий.

Росіяни неминуче зайдуть у Покровськ

"Мене дивує чого весь час обговорюється втрата Покровська. Так, ворог просувається до Покровська. На жаль, тут я поділяю песимістичний прогноз. Боюсь, що це питання 1-2 тижнів, але це зовсім не те саме, що він візьме Покровськ. Я нагадаю що до Часового Яру, який менший за Покровськ в рази, ворог підійшов 4,5 місяці тому. І за ці 4,5 місяці сам Часів Яр він так і не пройшов. Десь ⅔ він реально контролює і просувається зі швидкістю 1 будинок за кілька тижнів", — пояснив Дикий.

Чи може ворог просунутися далі Покровська без мобілізації

Також Євген Дикий висловився щодо шансів російських військ просунутися далі Покровська без мобілізації, яка викликає гостру реакцію в російському суспільстві.

"До Покровська він просунеться скоро без ніякої мобілізації. Але почуйте думку — він дійде до Покровська, тобто боїв за Покровськ нам не оминути. Але далі ми згадуємо, що саме в обороні, саме в близьких боях, коли йдеться за кожен квартал, кожен будинок, от в цьому ми завжди були дуже сильними. І оборона населених пунктів всередині населених пунктів — це абсолютно інша історія, ніж битва в чистому полі", — сказав військовий. 

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11:43 Збірна України провела перше тренування у Чехії — фото

11:42 Українські митники застосовуватимуть рентгенпристрої для пошуку контрабанди

11:41 Урсула фон дер Ляєн тисне на країни ЄС, щоб вони висували жінок до складу Єврокомісії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:35 На Сонці стались 11 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:33 Українців попередили про складну ситуацію зі світлом — як діятимуть відключення сьогодні

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