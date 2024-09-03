Ворог підійде до Покровська, але це не означає, що РФ швидко його захопить, — військовий аналітик

Російські війська можуть наблизитися до Покровська за 1-2 тижні. Проте, як стверджує ветеран російсько-української війни, це ще не означає його миттєве захоплення.

Про це у етері 3 вересня Ранок.LIVE заявив Євген Дикий.

Росіяни неминуче зайдуть у Покровськ

"Мене дивує чого весь час обговорюється втрата Покровська. Так, ворог просувається до Покровська. На жаль, тут я поділяю песимістичний прогноз. Боюсь, що це питання 1-2 тижнів, але це зовсім не те саме, що він візьме Покровськ. Я нагадаю що до Часового Яру, який менший за Покровськ в рази, ворог підійшов 4,5 місяці тому. І за ці 4,5 місяці сам Часів Яр він так і не пройшов. Десь ⅔ він реально контролює і просувається зі швидкістю 1 будинок за кілька тижнів", — пояснив Дикий.

Чи може ворог просунутися далі Покровська без мобілізації

Також Євген Дикий висловився щодо шансів російських військ просунутися далі Покровська без мобілізації, яка викликає гостру реакцію в російському суспільстві.

"До Покровська він просунеться скоро без ніякої мобілізації. Але почуйте думку — він дійде до Покровська, тобто боїв за Покровськ нам не оминути. Але далі ми згадуємо, що саме в обороні, саме в близьких боях, коли йдеться за кожен квартал, кожен будинок, от в цьому ми завжди були дуже сильними. І оборона населених пунктів всередині населених пунктів — це абсолютно інша історія, ніж битва в чистому полі", — сказав військовий.