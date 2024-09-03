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Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

3 сентября 2024 г. 11:01

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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11:01 Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

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08:20 Лихорадка сейчас несет более высокие риски для украинцев, чем COVID, — заслуженный врач Украины

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23:59 Экономическое бронирование от мобилизации — нардеп Южанина назвала возможные вариации

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21:30 Пленный из Курской области назвал причины прорыва границы — эксклюзивное интервью

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19:59 Россияне накопили силы севернее Мариуполя — Андрющенко раскрыл их планы

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17:50 Повышение акцизов на горючее и завершение зачистки ВСУ линии в Курщине — эфир Вечір.LIVE

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16:12 Обстрел Киева — какие последствия атаки в трех районах столицы

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Российские войска могут приблизиться к Покровску через 1-2 недели. Однако, как утверждает ветеран российско-украинской войны, это еще не значит его мгновенный восторг.

Об этом в эфире 3 сентября Ранок.LIVE заявил Евгений Дикий.

Россияне неизбежно зайдут в Покровск

"Меня удивляет чего все время обсуждается потеря Покровска. Да, враг продвигается к Покровску. К сожалению, здесь я разделяю пессимистический прогноз. Боюсь, что это вопрос 1-2 недель, но это совсем не то же самое, что он возьмет Покровск. Я напомню, что к Часовому Яру, который меньше Покровска в разы, враг подошел 4,5 месяца назад. И за эти 4,5 месяца сам Часов Яр он так и не прошел. Где-то ⅔ он реально контролирует и продвигается со скоростью 1 дом за несколько недель", — пояснил Дикий.

Может ли враг продвинуться дальше Покровска без мобилизации

Также Евгений Дикий высказался по поводу шансов российских войск продвинуться дальше Покровска без мобилизации, которая вызывает острую реакцию в российском обществе.

"До Покровска он продвинется скоро без всякой мобилизации. Но услышьте мнение — он дойдет до Покровска, то есть боев за Покровск нам не миновать. Но дальше мы вспоминаем, что именно в обороне, именно в близких боях, когда идет речь за каждый квартал, каждый дом , вот в этом мы всегда были очень сильными. И оборона населенных пунктов внутри населенных пунктов — это совершенно другая история, чем битва в чистом поле", — сказал военный.

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11:41 Урсула фон дер Ляйен давит на страны ЕС, чтобы они выдвигали женщин в состав Еврокомиссии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:35 На Солнце произошло 11 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:33 Украинцев предупредили о сложной ситуации со светом — как будут действовать отключения сегодня

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