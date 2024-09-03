Враг подойдет к Покровску, но это не означает, что РФ быстро его захватит, — военный аналитик.

Российские войска могут приблизиться к Покровску через 1-2 недели. Однако, как утверждает ветеран российско-украинской войны, это еще не значит его мгновенный восторг.

Об этом в эфире 3 сентября Ранок.LIVE заявил Евгений Дикий.

Россияне неизбежно зайдут в Покровск

"Меня удивляет чего все время обсуждается потеря Покровска. Да, враг продвигается к Покровску. К сожалению, здесь я разделяю пессимистический прогноз. Боюсь, что это вопрос 1-2 недель, но это совсем не то же самое, что он возьмет Покровск. Я напомню, что к Часовому Яру, который меньше Покровска в разы, враг подошел 4,5 месяца назад. И за эти 4,5 месяца сам Часов Яр он так и не прошел. Где-то ⅔ он реально контролирует и продвигается со скоростью 1 дом за несколько недель", — пояснил Дикий.

Может ли враг продвинуться дальше Покровска без мобилизации

Также Евгений Дикий высказался по поводу шансов российских войск продвинуться дальше Покровска без мобилизации, которая вызывает острую реакцию в российском обществе.

"До Покровска он продвинется скоро без всякой мобилизации. Но услышьте мнение — он дойдет до Покровска, то есть боев за Покровск нам не миновать. Но дальше мы вспоминаем, что именно в обороне, именно в близких боях, когда идет речь за каждый квартал, каждый дом , вот в этом мы всегда были очень сильными. И оборона населенных пунктов внутри населенных пунктов — это совершенно другая история, чем битва в чистом поле", — сказал военный.