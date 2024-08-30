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Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

30 серпня 2024 р. 21:30

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12:21 Експерт спрогнозував дату відновлення пошкоджених об'єктів енергетики після ракетних ударів

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Російський військовополонений Павло Тарабанов із Челябінської області розповів про обставини свого полону, зокрема, про невдалі спроби оборони на Курщині та умови утримання. Він зазначив, що українські військові поводяться з полоненими спокійно, надаючи їм необхідні умови для перебування.

Про це повідомили Новини.LIVE у четвер, 29 серпня.

Військовополонений із Курської області розповів про взяття у полон

Військовополонений Павло Тарабанов із Челябінської області розповів про свій досвід полону. До мобілізації він працював зварювальником, але був змушений залишити роботу через отриману повістку. Пройшовши п'ятимісячне навчання як танкіст, механік-водій, його направили на кордон у Курську область.

"Я був на роботі і рідні мені відправили фотографію, що мені прийшла повістка. Сказали, що потрібно їхати. У нас в країні без військового квитка далі працювати неможливо, довелось поїхати", — зазначив військовий з Росії.

За його словами, у Курській області їм дали завдання спостерігати за небом і за діями навколо себе.

"Коли ми були на кордоні на сусідню позицію почали заходити ЗСУ. Потім до нас дійшла звістка, що вони прорвали позиції і ми чекали наказу, що робити далі. Нам сказали готуватися до бою. Ми не знали, що робити", — розповів Тарабанов.

Полонений зазначив, що після невдалої спроби захистити позицію, підрозділ був змушений відступити. Через два дні, коли вони перебували в оточенні, Тарабанов та його товариші здалися в полон за 10-15 кілометрів від опорного пункту.

"Було страшно, але ми були оточені, тому здалися", — сказав російський полонений. 

Умови в полоні

Тарабанов повідомив, що українські військові поводилися з ними спокійно. У місці, де росіяни перебувають у полоні, умови утримання теж нормальні.

"Умови нормальні. Як ми приїхали сюди, нам дали помитися, нагодували і дали постіль. Був вечір і ми заснули. На наступний ранок нам принесли сніданок. Фізичного насилля немає, спілкуються з нами також нормально", — сказав військовополонений.

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21:14 Літо закінчується спекотними днями — синоптики дали прогноз на вихідні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:06 Міжнародний кримінальний суд зобов'язав Монголію затримати Путіна

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