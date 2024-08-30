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Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

Военнопленный из Курской области прокомментировал сдачу в плен и условия содержания

30 августа 2024 г. 21:30

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Российский военнопленный Павел Тарабанов из Челябинской области рассказал об обстоятельствах своего плена, в частности, о неудачных попытках обороны на Курщине и условиях содержания. Он отметил, что украинские военные обращаются с пленниками спокойно, предоставляя им необходимые условия для пребывания.

Об этом сообщили Новини.LIVE в четверг, 29 августа.

Военнопленный из Курской области рассказал о пленении

Военнопленный Павел Тарабанов из Челябинской области рассказал о своем опыте плена. До мобилизации он работал сварщиком, но был вынужден оставить работу из-за полученной повестки. Пройдя пятимесячное обучение как танкист, механик-водитель, его направили на границу в Курскую область.

"Я был на работе и родные мне отправили фотографию, что мне пришла повестка. Сказали, что нужно ехать. У нас в стране без военного билета дальше работать невозможно, пришлось поехать", — отметил военный из России.

По его словам, в Курской области им дали задание наблюдать за небом и действиями вокруг себя.

"Когда мы были на границе на соседнюю позицию, начали заходить ВСУ. Затем до нас дошло известие, что они прорвали позиции и мы ждали приказа, что делать дальше. Нам сказали готовиться к бою. Мы не знали, что делать" , — рассказал Тарабанов.

Пленный отметил, что после неудачной попытки защитить позицию подразделение было вынуждено отступить. Через два дня, когда они находились в окружении, Тарабанов и его товарищи сдались в плен в 10-15 километрах от опорного пункта.

"Было страшно, но мы были окружены, поэтому сдались", — сказал российский пленный.

Условия в плену

Тарабанов сообщил, что украинские военные обращались с ними спокойно. В месте, где россияне находятся в плену, условия содержания тоже нормальные.

"Условия нормальные. Как мы приехали сюда, нам дали помыться, накормили и дали постель. Был вечер и мы заснули. На следующее утро нам принесли завтрак. Физического насилия нет, общаются с нами тоже нормально", — сказал военнопленный.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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