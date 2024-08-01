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Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

01 серпня 2024 р. 16:33

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16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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Українська армія просить якомога швидше розглянути застосування інноваційних рішень на лінії фронту. Там заявили, що російські сили вже почали активно опановувати безпілотники.

Про це заявив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі День.LIVE у четвер, 1 серпня.

ЗСУ потрібні інновації на фронті

За його словами, якщо у 2022 році дрони Mavic були значним проривом для ЗСУ, то зараз їх більше у російської армії. 

"Ми намагаємося вдосконалюватися, але ворог не стоїть на місці. Це лише один із багатьох компонентів війни. Тому ми намагаємося придумувати нові методи протидії та створювати власні інноваційні засоби", — каже Ябчанка. 

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше Збройні сили України у середу, 31 липня, у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона.

Також нещодавно бійці Третьої окремої штурмової бригади вистежили та знищили ворожий самохідний міномет "Нона", та будівлі, де ховались окупанти. 

А на Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк за допомогою FPV-дронів та дронів-бомберів. 

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16:58 Збирав данину з перевізників — судитимуть посадовця Миколаївщини

16:37 Чоловіки мають особисто з'явитись до ТЦК — яку інформацію неможливо повідомити через Резерв+

16:35 У одному з регіонів Німеччини українським чоловікам не видаватимуть проїздних документів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:27 Зеленський назвав "напівсанкціями" участь росіян і білорусів в Олімпіаді

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16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

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16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

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14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

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13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

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