Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Українська армія просить якомога швидше розглянути застосування інноваційних рішень на лінії фронту. Там заявили, що російські сили вже почали активно опановувати безпілотники.

Про це заявив командир роти "Гонор" батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка в ефірі День.LIVE у четвер, 1 серпня.

ЗСУ потрібні інновації на фронті

За його словами, якщо у 2022 році дрони Mavic були значним проривом для ЗСУ, то зараз їх більше у російської армії.

"Ми намагаємося вдосконалюватися, але ворог не стоїть на місці. Це лише один із багатьох компонентів війни. Тому ми намагаємося придумувати нові методи протидії та створювати власні інноваційні засоби", — каже Ябчанка.

Використання дронів на війні — останні новини

Нагадаємо, раніше Збройні сили України у середу, 31 липня, у Донецькій області вперше в історії збили російський багатоцільовий гелікоптер Мі-8 за допомогою дрона.

Також нещодавно бійці Третьої окремої штурмової бригади вистежили та знищили ворожий самохідний міномет "Нона", та будівлі, де ховались окупанти.

А на Покровському напрямку бійці 47-ї окремої механізованої бригади успішно ліквідували російський танк за допомогою FPV-дронів та дронів-бомберів.