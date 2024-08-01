Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Украинская армия просит поскорее рассмотреть применение инновационных решений на линии фронта. Там заявили, что российские силы уже начали активно овладевать беспилотниками.

Об этом заявил командир роты "Гонор" батальона "Волки да Винчи" Александр Ябчанка в эфире День.LIVE в четверг, 1 августа.

ВСУ нужны инновации на фронте

По его словам, если в 2022 году дроны Mavic были значительным прорывом для ВСУ, то сейчас их больше у российской армии.

"Мы пытаемся совершенствоваться, но враг не стоит на месте. Это только один из многих компонентов войны. Поэтому мы пытаемся придумывать новые методы противодействия и создавать собственные инновационные средства", — говорит Ябчанка.

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины в среду, 31 июля, в Донецкой области впервые в истории сбили российский многоцелевой вертолет Ми-8 с помощью дрона.

Также недавно бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады выследили и уничтожили вражеский самоходный миномет "Нона" и здания, где прятались кафиры.

А на Покровском направлении бойцы 47-й отдельной механизированной бригады успешно ликвидировали российский танк с помощью FPV-дронов и дронов-бомберов.