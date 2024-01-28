Військовий розповів, у чому полягає унікальність Буданова, як бойового командира

Командир штурмової роти спецпідрозділу "Kraken" на позивний "Чіча" розповів, у чому полякає унікальність очільники Головного управління розвідки Кирила Будавнова, як бойового командира. Він розповів, як його бійці звільняли селище Руська Лозова поруч з головним розвідником України.

Про це військовий розповів у своєму інтерв'ю для ТСН.

Буданов є унікальним командиром

"Ми з Кирилом Олексійовичем зустрічалися на бойовій операції. Що я можу сказати... Це людина, у якої є впевненість, якої я не бачив ніколи. Це людина, яка впевнена у кожному кроці, який вона робить. І коли ти це бачиш, то не можеш реагувати по іншому, тому що ти впевнений у своєму командирі", — розповів "Чіча".

Військовий підкреслив, що якщо Буданов ставить бойове завдання, що стає зрозуміло, що це завдання цілком реально виконати.

"Я дещо переймаю від нього. Але це буде моєю таємницею", — підкреслив військовий.

Раніше ми повідомляли, що очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, в якому стані перебуває дружина Маріанна. Відомо, що її отруїли важкими металами.

Нагадуємо, що голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що жодного доказу загибелі очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина немає. За його словами, не варто поспішати з висновками.