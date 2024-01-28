Военный рассказал, в чем заключается уникальность Буданова как боевого командира

Командир штурмовой роты спецподразделения "Kraken" на позывной "Чича" рассказал, в чем напугает уникальность руководители Главного управления разведки Кирилла Будавнова, как боевого командира. Он рассказал, как его бойцы увольняли поселок Русская Лозовая рядом с главным разведчиком Украины.

Об этом военный рассказал в своем интервью для ТСН.

Буданов является уникальным командиром

"Мы с Кириллом Алексеевичем встречались на боевой операции. Что я могу сказать... Это человек, у которого есть уверенность, которого я не видел никогда. Это человек, который уверен в каждом шаге, который он делает. И когда ты это видишь, то не можешь реагировать по-другому, потому что ты уверен в своем командире", — рассказал "Чича".

Военный подчеркнул, что если Буданов ставит боевую задачу, становится понятно, что эту задачу вполне реально выполнить.

"Я немного перенимаю от него. Но это будет моей тайной", — подчеркнул военный.

Ранее мы сообщали, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, в каком состоянии находится жена Марианна. Известно, что ее отравили тяжелыми металлами.

Напомним, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что никакого доказательства гибели главы ППК "Вагнер" Евгения Пригожина нет. По его словам, не стоит торопиться с выводами.